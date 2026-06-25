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Tennis - Wimbledon: Alexander Zverev trotz Grand-Slam-Sieg "kein Favorit"
Aktualisiert:von ran.de
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Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel
Videoclip • 01:05 Min
Das erste Mal geht Alexander Zverev als Grand-Slam-Sieger in ein großes Turnier, das macht ihn laut Patrick McEnroe dennoch nicht zum Favoriten in Wimbledon.
Alexander Zverev geht als frischgebackener Grand-Slam-Sieger in die Wimbledon Championships, trotz seines Erfolgs bei den French Open sieht Patrick McEnroe ihn aber dennoch nicht als Favoriten auf den Turniersieg in London.
"Ich würde Zverev nicht als Favoriten betrachten", sagte der ehemalige US-amerikanische Tennisspieler in einem Interview mit "SportsBoom". Vielmehr sieht er Zverev beim prestigeträchtigen Duell in England nicht mal in den Top-3.
"Ich würde (Taylor) Fritz vor ihm platzieren. Er hat ihn gerade in einem sehr umkämpften Match geschlagen. Danach würde ich (Ben) Shelton wahrscheinlich knapp vor ihm sehen", führte McEnroe aus.
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Alexander Zverev hat Probleme auf Rasen
Grund dafür sind seine Probleme auf Rasen. Der Deutsche stand in Wimbledon noch nie im Halbfinale und flog auch zuletzt beim Rasenturnier in Halle im Halbfinale gegen den späteren Zweitplatzierten Fritz raus.
Für McEnroe gibt es allerdings noch zwei andere Spieler, die es in Wimbledon zu schlagen gilt. "Bei den Männern besteht kein Zweifel, dass Sinner der Favorit ist. Ich würde Djokovic derzeit wahrscheinlich auf Platz zwei setzen. Ich finde, er hat in Paris gut gespielt, auch wenn er recht früh ausgeschieden ist. Er hat drei qualitativ hochwertige Matches geliefert, was ihm Selbstvertrauen geben sollte", erklärte er.
Sinner geht als Titelverteidiger in das Turnier, mit Djokovic ist als siebenfachem Sieger immer zu rechnen.
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