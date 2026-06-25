Tennis - Wimbledon: Alexander Zverev trotz Grand-Slam-Sieg "kein Favorit"

Das erste Mal geht Alexander Zverev als Grand-Slam-Sieger in ein großes Turnier, das macht ihn laut Patrick McEnroe dennoch nicht zum Favoriten in Wimbledon.

Alexander Zverev geht als frischgebackener Grand-Slam-Sieger in die Wimbledon Championships, trotz seines Erfolgs bei den French Open sieht Patrick McEnroe ihn aber dennoch nicht als Favoriten auf den Turniersieg in London.

"Ich würde Zverev nicht als Favoriten betrachten", sagte der ehemalige US-amerikanische Tennisspieler in einem Interview mit "SportsBoom". Vielmehr sieht er Zverev beim prestigeträchtigen Duell in England nicht mal in den Top-3.

"Ich würde (Taylor) Fritz vor ihm platzieren. Er hat ihn gerade in einem sehr umkämpften Match geschlagen. Danach würde ich (Ben) Shelton wahrscheinlich knapp vor ihm sehen", führte McEnroe aus.