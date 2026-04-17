Alexander Zverev müht sich ins Halbfinale der BMW Open

Trotz einer stark schwankenden Leistung erreicht der Titelverteidiger beim ATP-Turnier in München das Halbfinale.

Alexander Zverev jammerte, blickte ratlos in seine Box - doch am Ende huschte ein zufriedenes Lächeln über sein Gesicht. Trotz einer stark schwankenden Leistung hat der Titelverteidiger beim ATP-Turnier in München das Halbfinale (am Samstag ab 13:15 Uhr live auf ProSieben MAXX und im Livestream auf Joyn) erreicht.

Nach einem 5:7, 6:0, 6:2 gegen den unbequemen Argentinier Francisco Cerúndolo trifft der topgesetzte Hamburger am Samstag auf Flavio Cobolli aus Italien: Der 16. der Weltrangliste ist beim MTTC Iphitos an Nummer vier gesetzt.

Im Viertelfinale hatte bei Sonnenschein zunächst alles nach einer klaren Angelegenheit für Zverev ausgesehen. Nach einem Blitzstart im ersten Satz schlug er bereits zum 5:1 auf, verlor dann aber den Faden. Cerúndolo, im ATP-Ranking auf Position 19 geführt, nutzte dabei die Fehler von Zverev konsequent aus. Nach dem ersten Satz ging der Weltranglistendritte dann aber sehr entschlossen zu Werke, dominierte den zweiten Durchgang, zeigte sich nerven- und kampfstark im dritten - und wurde nach 2:15 Stunden vom Publikum bejubelt.

Zverev war bewusst gewesen, dass er es gegen Cerúndolo nicht so leicht haben würde wie im Achtelfinale gegen den Kanadier Gabriel Diallo (6:1, 6:2). Von sieben Matches gegen den Argentinier hatte er die vergangenen vier gewonnen - allerdings fanden diese vier Duelle jeweils auf einem Hartplatz statt. Bei den ersten drei Matches war auf Sand gespielt worden, die deutsche Nummer eins verlor alle drei.