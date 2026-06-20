In Halle/Westfalen hat French-Open-Sieger Alexander Zverev im Halbfinale gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz verloren.

Alexander Zverev schlich wie ein Schatten seiner selbst durch die "Rasensauna" von Halle - er litt während der Ballwechsel, er litt zwischen den Punkten, er litt in den Pausen.

Nach 2:40 Stunden schließlich schleppte der French-Open-Champion sich ein letztes Mal ans Netz und gratulierte seinem Angstgegner Taylor Fritz zum Sieg in einem Halbfinale der Qualen.

Die Gründe: Zunächst macht der Rücken zu, dann hatte der Diabetiker Zverev auch noch Probleme mit seinem Sensor für die Insulin-Zufuhr. "Ich hatte extreme Probleme mit meinem Zucker, weil der Sensor einen falschen Wert angezeigt hat", berichtete er. "Ich habe viel zu viel Insulin gespritzt. Ich habe mich scheußlich gefühlt."

Fritz gewann die unerbittliche Hitzeschlacht 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, und er hat gegen Zverev nun eine Siegesserie von sieben Matches.

Im Finale trifft er am Sonntag auf seinen Landsmann Frances Tiafoe, der beim 6:1, 6:3 gegen Daniel Altmaier (Kempen) im Anschluss weit weniger Mühe hatte.

Letzter deutscher Sieger in Halle bleibt damit Florian Mayer 2016.