ran Mehr Sport Tennis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla melden sich aus dem Urlaub Videoclip • 01:08 Min Link kopieren Teilen

Vom 2. bis 13. August finden in Montreal die Canadian Open statt. ran hat alle Infos zum ATP-Turnier zusammengefasst.

Alexander Zverev befindet sich derzeit in Topform und könnte bei den "National Bank Open" in Montreal womöglich seinen nächsten Erfolg feiern. Alexander Zverev: Preisgeld 2026 - deutscher Tennis-Star mit Rekord-Gage trotz Wimbledon-Pleite Der Deutsche geht nach den Absagen von Novak Djokovic und Jannik Sinner als absoluter Top-Favorit in das Masters 1000-Event in Kanada. ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.

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Canadian Open: Wann und wo findet das Turnier statt? Die Canadian Open finden vom 2. bis 13. August 2026 statt. Austragungsort ist das IGA Stadium in Montreal (Kanada).

Auf wen trifft Alexander Zverev in der 1. Runde? Die gesetzten Spieler um Alexander Zverev und Co. steigen erst in der 2. Runde des Turniers ein und haben in der 1. Runde ein Freilos. Deswegen ist noch völlig unklar, auf wen Zverev trifft.

Canadian Open 2026: Wer überträgt das Turnier im Free-TV, Pay-TV und Livestream? Das Turnier wird nicht im Free-TV übertragen. Wer die Canadian Open 2026 verfolgen will, braucht ein kostenpflichtiges Sky-Abo. Wer nicht vor dem heimischen Fernseher sitzen möchte, kann das Turnier im Livestream auch auf WOWTV verfolgen. Auch hier ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Alexander Zverev: "So viel Panik" - Tennis-Star verrät seine Gefühle vor dem French-Open-Sieg

Canadian Open 2026: Kann man die Spiele im Liveticker verfolgen? Noch ist nicht bekannt, ob man die Spiele im Liveticker auf ran.de verfolgen kann.

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Wer sind die Favoriten beim Turnier in Montreal? Der große Favorit heißt Alexander Zverev. Der Deutsche geht auf Rang eins der Setzliste in das Turnier. Ebenfalls zu nennen sind die klassischen Herausforderer wie Felix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev, Ben Shelton, Flavio Cobolli oder Taylor Fritz.