French Open: Qualifikantin Chwalinska sensationell im Finale - dort wartet erneut eine Russin

Mit Maja Chwalinska steht zum zweiten Mal eine Qualifikantin im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Auch ihre kommenden Gegnerin schrieb Geschichte.

Die sensationelle Reise geht weiter: Die polnische Tennisspielerin Maja Chwalinska hat das Finale der French Open erreicht und steht als erst zweite Qualifikantin überhaupt in einem Grand-Slam-Endspiel.

Die 24-Jährige schlug am Donnerstag auch die Russin Diana Schnaider, die vom deutschen Trainer Sascha Bajin betreut wird, mit 7:6 (7:4), 6:4. Vor Chwalinska war ein solcher Lauf einer Qualifikantin nur der Britin Emma Raducanu gelungen, die sich bei den US Open 2021 sogar den Titel holte.

Für die Weltranglisten-114., die es erstmals überhaupt ins Hauptfeld beim Höhepunkt der Sandplatzsaison schaffte und nun ihren neunten Sieg in Serie an der Seine feierte, ist es schon vor dem Endspiel das mit Abstand beste Turnier ihres Lebens. In Paris bestritt sie ihr erstes Halbfinale überhaupt auf Tourlevel.

Im Endspiel um den Coupe Suzanne Lenglen trifft sie nun am Samstag auf Schnaiders Landsfrau Mirra Andrejewa. Die 19-Jährige hatte sich zuvor nach einer starken Vorstellung 6:1, 6:3 gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine durchgesetzt. Als erste nach 2005 geborene Spielerin steht die Weltranglistenachte in einem Major-Finale, auch bei den Männern gelang dieses Kunststück noch niemandem.