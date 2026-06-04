Tennis
French Open: Qualifikantin Chwalinska sensationell im Finale - dort wartet erneut eine Russin
Veröffentlicht:von SID
ran Mehr Sport
French Open: Fans feiern Alexander Zverev - "Bestes Spiel seines Lebens!"
Videoclip • 01:01 Min
Mit Maja Chwalinska steht zum zweiten Mal eine Qualifikantin im Endspiel eines Grand-Slam-Turniers. Auch ihre kommenden Gegnerin schrieb Geschichte.
Die sensationelle Reise geht weiter: Die polnische Tennisspielerin Maja Chwalinska hat das Finale der French Open erreicht und steht als erst zweite Qualifikantin überhaupt in einem Grand-Slam-Endspiel.
Die 24-Jährige schlug am Donnerstag auch die Russin Diana Schnaider, die vom deutschen Trainer Sascha Bajin betreut wird, mit 7:6 (7:4), 6:4. Vor Chwalinska war ein solcher Lauf einer Qualifikantin nur der Britin Emma Raducanu gelungen, die sich bei den US Open 2021 sogar den Titel holte.
Alexander Zverev vs. Jakub Mensik live: French Open im TV und Joyn-Stream - wann geht es los?
French Open 2026 - Alexander Zverevs Gegner im Halbfinale: So könnte sein Weg zum Titel aussehen
Für die Weltranglisten-114., die es erstmals überhaupt ins Hauptfeld beim Höhepunkt der Sandplatzsaison schaffte und nun ihren neunten Sieg in Serie an der Seine feierte, ist es schon vor dem Endspiel das mit Abstand beste Turnier ihres Lebens. In Paris bestritt sie ihr erstes Halbfinale überhaupt auf Tourlevel.
Im Endspiel um den Coupe Suzanne Lenglen trifft sie nun am Samstag auf Schnaiders Landsfrau Mirra Andrejewa. Die 19-Jährige hatte sich zuvor nach einer starken Vorstellung 6:1, 6:3 gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine durchgesetzt. Als erste nach 2005 geborene Spielerin steht die Weltranglistenachte in einem Major-Finale, auch bei den Männern gelang dieses Kunststück noch niemandem.
Nächste Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 22:05 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Heute, 22:05 Uhr • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
- Bald verfügbar
Freitag, 05.06. 14:30 • Tennis
French Open live: Halbfinals der Männer mit Zverev im Stream
450 MinBald verfügbar
Freitag, 05.06. 14:30 • Tennis
French Open live: Halbfinals der Männer mit Zverev im Stream
450 Min
Chwalinska dreht Tiebreak gegen Schnaider zur Satzführung
Chwalinska und Schnaider standen sich zum zweiten Mal auf Sand gegenüber. Zuletzt hatten sie sich bei einem ITF-Event in Istanbul vor vier Jahren als Nummer 268 und 471 der Welt duelliert - den Sieg sicherte sich damals Schnaider.
Auf dem Court Philippe-Chatrier ging sie nun als Favoritin in das Match. "Hoffen wir mal, dass sie sich nur auf den Ball konzentriert und nicht auf die Gegnerin oder das Ranking", hatte Bajin vor dem Spiel bei "Eurosport" betont.
Bei geschlossenem Dach entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, mit ihrem variantenreichen Spiel stellte Chwalinska die Russin immer wieder vor Probleme. Und auch als Schnaider im Tiebreak schon klar in Führung lag, gab die Polin nicht auf - und holte sich nach 1:17 Stunden den ersten Satz. Andrejewa hatte zuvor für ihren Sieg eine Minute weniger benötigt.
In Satz zwei zeigte sich ein ähnliches Bild, beiden Spielerinnen war das intensive Spiel körperlich anzumerken. Doch Chwalinska ließ sich nicht mehr aufhalten.
Weitere Tennis-News
French Open
French Open 2026 heute live im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker - wer komplettiert das Halbfinale?
French Open
Alexander Zverev vs. Jakub Mensik live: French Open im Free-TV und Joyn-Livestream - wann geht es los?
French Open
Zverev-Gegner Mensik: Die zwei Gesichter des Djokovic-Schülers
French Open
Jetzt Favorit: Zverevs möglicher Weg zum Titel
Tennis
Paris: Zverev nach Sieg gegen Jodar im Halbfinale - Gegner steht fest
French Open
"Bin guter Dinge": Kerber drückt Zverev die Daumen