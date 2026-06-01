French Open 2026 - Alexander Zverev: So könnte sein Weg ins Finale und zum Grand-Slam-Titel aussehen

RAN TENNIS: BMW Open BMW Open - Highlights: Alexander Zverev verliert das Halbfinale in München Videoclip • 05:04 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev hofft bei den French Open auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph. Wie könnte sein Weg ins Finale aussehen?

Brasilien-Shootingstar könnte im Halbfinale warten In der dritten Runde traf der 29-Jährige auf Quentin Halys, den er in vier Sätzen bezwingen konnte. Im Achtelfinale wartete der Niederländer Jesper de Jong, der bislang eine der großen Überraschungen des Turniers ist. Gegen Zverev war er aber letztlich chancenlos, der Deutsche gewann in drei Sätzen. Im Viertelfinale kommt es nun zum Duell mit Rafael Jodar. Der 19-Jährige aus Spanien ist einer der Newcomer der letzten Monate und könnte Zverev vor eine knifflige Aufgabe stellen. Joda setzte sich im Achtelfinale gegen seinen spanischen Landsmann Pablo Carreno Busta durch. Die wahrscheinlichsten Namen für das Halbfinale wären dann wohl Joao Fonseca oder Jakub Mensik.

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