French Open - Klarer Sieg gegen Jesper de Jong: Alexander Zverev steht wieder im Viertelfinale

:newstime French Open: Osaka im Glitzer-Kostüm - Siegemund ärgert sich Videoclip • 01:07 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Alexander Zverev hat zum sechsten Mal in Serie das Viertelfinale der French Open erreicht. Gegen Lucky Loser Jesper de Jong schüttelt er seinen schwachen Start ab.

Nur noch drei Siege bis zur Erfüllung des großen Traums: Alexander Zverev kommt seinem ersten Grand-Slam-Triumph immer näher. Der Hamburger setzte sich am Sonntag nach durchwachsenem Start letztlich souverän mit 7:6 (7:3), 6:4, 6:1 gegen den niederländischen Nachrücker und Geburtstagskind Jesper de Jong durch und zog zum sechsten Mal in Serie ins Viertelfinale der French Open ein. Alexander Zverev: So könnte der Weg ins Finale und zum Titel aussehen "Am Anfang war es ein bisschen schwierig", sagte ein entspannter Zverev, der die zuletzt so drückende Hitze in Paris vermisste: "Ich mag es, wenn es heiß ist, meine Gegner haben denn mehr Probleme. Aber man muss das Beste daraus machen. Es ist Paris, es ist wie Deutschland, es kann sich an einem Tag schnell ändern." Er sei es "gewohnt, also hoffe ich, dass ich weiterhin gutes Tennis zeigen kann".

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Zverev vermeidet offensive Aussagen In der Runde der letzten acht bekommt es Zverev, der der letzte verbliebene Top-5-Spieler im Turnier ist und als heißester Anwärter auf den Titel gilt, nun mit dem spanischen Teenager Rafael Jódar zu tun. Auch im Duell mit dem Shootingstar, der gegen seinen Landsmann Pablo Carreno Busta einen 0:2-Satzrückstand drehte und 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:2 gewann, ist Zverev klar favorisiert. "Es wird eine sehr schwierige Herausforderung", sagte der Hamburger: "Ich muss mir selbst vertrauen und werde bereit sein." Trotz des jeweiligen Ausscheidens von Topfavorit Jannik Sinner und Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic hatte Zverev im Vorfeld offensive Aussagen in Richtung eines möglichen Titelgewinns vermieden. "Ich muss mich auf die Sachen konzentrieren, die ich beeinflussen kann und das sind meine Matches", betonte der Weltranglistendritte, der am Abend vor seinem vierten Auftritt im Hotel das Champions-League-Finale zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Arsenal verfolgt hatte.