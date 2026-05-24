RAN TENNIS: BMW Open BMW Open: Promis im Tennis-Fieber! Zverev zieht die Stars an Videoclip • 01:32 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev macht bei den French Open in der ersten Runde kurzen Prozess mit Benjamin Bonzi. Der Deutsche siegt glatt in drei Sätzen.

Ungefährdet in Runde zwei: Alexander Zverev ist erfolgreich in die French Open gestartet. Bei dem Höhepunkt der Sandplatzsaison in Paris setzte sich der Weltranglistendritte am Auftakttag mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den französischen Lokalmatador Benjamin Bonzi durch. Hier täglich kostenlos streamen: Die French Open live auf Joyn Zverev, der auch ohne ein ganz großes Feuerwerk nichts anbrennen ließ, hat sich für seine 41. Grand-Slam-Teilnahme viel vorgenommen und peilt in Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers Carlos Alcaraz seinen ersten Titel auf höchster Ebene an. Weiter geht es für den 29-Jährigen in der zweiten Runde gegen den Tschechen Tomas Machac.

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