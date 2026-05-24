French Open
French Open: Alexander Zverev meistert Auftakthürde souverän
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 01:32 Min
Alexander Zverev macht bei den French Open in der ersten Runde kurzen Prozess mit Benjamin Bonzi. Der Deutsche siegt glatt in drei Sätzen.
Ungefährdet in Runde zwei: Alexander Zverev ist erfolgreich in die French Open gestartet. Bei dem Höhepunkt der Sandplatzsaison in Paris setzte sich der Weltranglistendritte am Auftakttag mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den französischen Lokalmatador Benjamin Bonzi durch.
Zverev, der auch ohne ein ganz großes Feuerwerk nichts anbrennen ließ, hat sich für seine 41. Grand-Slam-Teilnahme viel vorgenommen und peilt in Abwesenheit des verletzten Titelverteidigers Carlos Alcaraz seinen ersten Titel auf höchster Ebene an. Weiter geht es für den 29-Jährigen in der zweiten Runde gegen den Tschechen Tomas Machac.
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Tennis: Alexander Zverev wartet auf den großen Coup
Zverev ging mit einer starken, aber für ihn dennoch nicht gänzlich zufriedenstellenden Bilanz der Sandplatzsaison in das Highlight. Bei drei seiner vier gespielten Sandplatzturniere hatte er das Halbfinale erreicht, beim Masters in Madrid sogar das Endspiel - ein Titelgewinn blieb ihm allerdings verwehrt.
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In Paris erreichte er viermal in den vergangenen fünf Jahren das Halbfinale und 2024 sogar das Endspiel gegen Alcaraz, das er in fünf Sätzen verlor. Seine Serie riss vergangene Saison an der Seine mit einer Viertelfinalniederlage gegen Novak Djokovic - in diesem Jahr will er mehr.
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