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Tennis: Einstiges Traumpaar zerfleischt sich -  Paula Badosa rechnet mit Ex-Freund Stefanos Tsitsipas ab

Veröffentlicht:

von ran.de

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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub

Videoclip • 01:15 Min

Nach ihrem Sieg gegen Coco Gauff beim WTA-Turnier in Berlin hat Paula Badosa über die Trennung mit ihrem Ex-Freund Stefanos Tsitsipas gesprochen.

Im Achtelfinale des Damen-Einzel gewann Paula Badosa mit 1:6, 6:3 und 6:2 gegen die amerikanische Weltranglistensiebte Coco Gauff. Anschließend hat sie überraschende Worte zu ihrer Beziehung mit Stefanos Tsitsipas gefunden.

"Ich habe in meinem Leben schon mehrere Trennungen erlebt. Ich akzeptiere sie und weiß, dass die Dinge nun einmal so sind, wie sie sind", sagte die Spanierin, "Aber wenn man von toxischen Einflüssen umgeben ist, wird alles viel schwieriger als bei einer normalen Trennung."

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"Psychisch war es zu viel" - Badosa über Trennung von Tsitsipas

Und weiter: "Man kann ein ausgezeichnetes Verhältnis zu einem Ex-Partner haben, weil es normale Menschen sind und die Beziehung normal bleibt. Aber wenn das nicht der Fall ist … mehr muss ich dazu nicht sagen. Jeden Tag erleben wir, wie der andere die Dinge noch komplizierter macht."

Über den Zeitpunkt rund um die Trennung sagt die 28-Jährige: "Nach Madrid (Madrid Open 2025 Anfang Mai, Anm. d. Red.) musste ich aufhören. Psychisch war es zu viel für mich. Ich sah kein Licht am Ende des Tunnels, obwohl ich alles tat, was ich konnte.“ Damals hatte sie zusätzlich noch stark mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Das Paar hat sich im Sommer 2025 nach rund zwei Jahren getrennt. Die Spanierin und der Grieche gehörten damals mitunter zu den besten Spielern - zuletzt folgte bei beiden allerdings ein sportlicher Einbruch. Tsitsipas steht mittlerweile auf Platz 85 der Live-ATP-Weltrangliste, Badosa auf Platz 142.

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Tennis: Badosa rutscht in Weltrangliste ab

Zu ihrer Platzierung sagt die Spanierin: "Es fällt mir nicht leicht, zu sehen, wo ich heute stehe. Das betrifft den beruflichen Bereich. Aber auch privat war es nicht einfach. Ich musste versuchen, viele Dinge aus meinem Leben zu streichen."

Und weiter: "Es ist nun schon ein paar Monate her, dass ich endlich in einem guten Umfeld bin. Aber es war nicht einfach, all die negativen Einflüsse um mich herum loszuwerden. Das ist etwas, was man als Frau manchmal durchmachen muss. Heute fühle ich mich wieder stark."

Abschließend sagte sie: "Ich kann mir schon die Schlagzeilen von morgen vorstellen: 'Badosa greift Tsitsipas an'. Na ja, er hat es verdient."

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