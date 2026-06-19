Tennis
Alexander Zverev vs. Collignon heute live - ATP-Turnier in Halle im Free-TV und kostenlosen Livestream
Aktualisiert:von ran.de
ATP Open in Halle: Viertelfinale mit Zverev im Livestream
In Halle/Westfalen trifft French-Open-Sieger Alexander Zverev im Viertelfinale auf Raphael Collignon. So verfolgt Ihr das Match im Free-TV und Joyn-Livestream.
Für Alexander Zverev geht es nach dem Sieg bei den French Open in Halle/Westfalen weiter mit dem Start in die Rasensaison.
Beim ATP-Turnier steht der frischgebackene Grand-Slam-Champion nach dem 6:3, 7:6 (7:4) im deutschen Duell mit Yannick Hanfmann im Viertelfinale. Dort trifft der 29-Jährige auf den Belgier Raphael Collignon, der sich mit 4:6, 6:4, 6:3 gegen den Italiener Mattia Bellucci durchsetzen konnte.
Terra Wortmann Open 2026: Alexander Zverev vs. Raphael Collignon heute ab 13:30 Uhr LIVE und KOSTENLOS im Joyn-Stream
Tennis: Alexander Zverev bricht historischen Nadal-Rekord bei ATP-Turnier in Halle
Deutschlands Nummer eins will die Terra Wortmann Open als Generalprobe für das nächste Grand-Slam-Turnier nutzen: Wimbledon.
So verfolgt ihr das Zverev-Match gegen Raphael Collignon live im Free-TV und Joyn-Livestream.
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ATP-Turnier in Halle heute live: Alexander Zverev vs. Raphael Collignon in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Raphael Collignon
Wettbewerb: Terra Wortmann Open; Viertelfinale
Ort: Halle (Westfalen)
Datum: 19. Juni 2026
Uhrzeit: ca. 13:30 Uhr
Terra Wortmann Open heute live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev gegen Raphael Collignon?
Das Viertelfinal-Match zwischen Alexander Zverev und Raphael Collignon wird am Freitag, den 19. Juni, stattfinden. Das Spiel soll ungefähr gegen 13:30 Uhr beginnen. Die genaue Startzeit hängt aber auch von den vorher stattfindenden Matches ab.
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Alexander Zverev vs. Raphael Collignon heute live: Viertelinale der Terra Wortmann Open im Free-TV
Eurosport zeigt Teile des Turniers im Free-TV. Auch das Spiel von Alexander Zverev wird im Free-TV übertragen. Der Sender ist ab 11:30 Uhr bereits mit dabei.
Alexander Zverev vs. Raphael Collignon heute live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zum Viertelfinale in Halle?
Das Viertelfinal-Duell Zverev gegen Collignon kann am Freitag auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden.
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