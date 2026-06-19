Wimbledon 2026: TV-Coup! Deutsche Tennis-Legende wird Expertin bei diesem Sender

ran Mehr Sport Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Angelique Kerber ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon in einer neuen Rolle mit von der Partie.

Wimbledonchampion Angelique Kerber kehrt an den Ort ihres Triumphes zurück. Die Turniersiegerin von 2018 gehört in diesem Jahr (ab 29. Juni) zum Expertenteam des übertragenden Streamingdienstes "Prime Video". Kerber (38) versorgt die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem All England Club gemeinsam mit Ex-Profis wie Michael Stich (57), Tommy Haas (48) oder Andrea Petkovic (38) mit Einschätzungen und Analysen.

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