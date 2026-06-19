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Wimbledon 2026: TV-Coup! Deutsche Tennis-Legende wird Expertin bei diesem Sender
Aktualisiert:von ran.de/SID
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Angelique Kerber ist beim Rasen-Klassiker in Wimbledon in einer neuen Rolle mit von der Partie.
Wimbledonchampion Angelique Kerber kehrt an den Ort ihres Triumphes zurück. Die Turniersiegerin von 2018 gehört in diesem Jahr (ab 29. Juni) zum Expertenteam des übertragenden Streamingdienstes "Prime Video".
Kerber (38) versorgt die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem All England Club gemeinsam mit Ex-Profis wie Michael Stich (57), Tommy Haas (48) oder Andrea Petkovic (38) mit Einschätzungen und Analysen.
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Kerber ab Woche zwei in Wimbledon dabei
Kerber steigt in der zweiten Woche ein. "Ich freue mich, mal wieder was Neues auszuprobieren. Mich reizt an der neuen Rolle am meisten das Kommentieren, der Blickwinkel, der sich jetzt bei mir ändert. Ich freue mich darauf, die Spielphasen ein bisschen näher zu beobachten, nicht als Spielerin auf dem Platz", sagte Kerber.
Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin hatte nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris ihre Karriere beendet. In Wimbledon stand sie neben ihrem Sieg vor acht Jahren 2016 im Finale, 2012 und 2021 stieß sie bis ins Halbfinale vor. Am Samstag spielt sie bei ihrem Heimturnier in Bad Homburg ein Abschiedsmatch gegen Ana Ivanovic.
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