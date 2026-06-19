Als sein Davis-Cup-Teamkollege Alexander Zverev in Paris auf den größten Erfolg seiner Karriere zusteuerte, saß Tennisprofi Yannick Hanfmann wie so viele vor dem Fernseher - die entscheidenden Momente sah er jedoch nicht.

Alexander Zverev hat in Paris seinen großen Traum vom ersten Grand Slam Titel erfüllt und die French Open gewonnen. Sein Davis-Cup-Teamkollege und kommender Halle-Gegner Yannick Hanfmann verpasste diesen Triumph – auch wenn er eine Verabredung zunächst verschob.

"Ich habe den fünften Satz tatsächlich verpasst, weil ich da zum Abendessen gehen musste", gestand Hanfmann nach seinem Auftaktsieg beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen.

"Ich habe schon getextet, ich komme später. Aber dann wäre ich irgendwann gar nicht mehr gekommen", erzählte der 34-Jährige weiter. "Das dann nach dem vierten Satz so zu drehen, Respekt. Das habe ich ihm auch gesagt", sagte Hanfmann voller Bewunderung: "Klar, er war großer Favorit, aber das dann so zu gewinnen, ist schon ein Mega-Erfolg für ihn."