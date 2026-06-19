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Alexander Zverev: Hanfmann ließ Verabredung für French-Open-Sieger warten - und trotzdem verpasste er den 5. Satz
Aktualisiert:von SID
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Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Als sein Davis-Cup-Teamkollege Alexander Zverev in Paris auf den größten Erfolg seiner Karriere zusteuerte, saß Tennisprofi Yannick Hanfmann wie so viele vor dem Fernseher - die entscheidenden Momente sah er jedoch nicht.
Alexander Zverev hat in Paris seinen großen Traum vom ersten Grand Slam Titel erfüllt und die French Open gewonnen. Sein Davis-Cup-Teamkollege und kommender Halle-Gegner Yannick Hanfmann verpasste diesen Triumph – auch wenn er eine Verabredung zunächst verschob.
"Ich habe den fünften Satz tatsächlich verpasst, weil ich da zum Abendessen gehen musste", gestand Hanfmann nach seinem Auftaktsieg beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen.
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"Ich habe schon getextet, ich komme später. Aber dann wäre ich irgendwann gar nicht mehr gekommen", erzählte der 34-Jährige weiter. "Das dann nach dem vierten Satz so zu drehen, Respekt. Das habe ich ihm auch gesagt", sagte Hanfmann voller Bewunderung: "Klar, er war großer Favorit, aber das dann so zu gewinnen, ist schon ein Mega-Erfolg für ihn."
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Tennis: Alexander Zverev wartet auf Yannick Hanfmann
Schließlich schaffte es Zverev auch ohne die Unterstützung von Hanfmann zu seinem ersten Grand-Slam-Titel - und nun treffen sie sich am Donnerstag auf dem Court wieder. Die bisher einzige Begegnung in München 2018 entschied Zverev in drei Sätzen für sich.
"Yannick hat ein super Match gespielt", sagte Zverev nach seinem eigenen Achtelfinaleinzug am Dienstag voller Anerkennung, nachdem Hanfmann zuvor das brasilianische Toptalent Joao Fonseca bezwungen hatte: "Er hat letzte Woche in Stuttgart das Doppelturnier gewonnen. Ich gehe davon aus, dass er sich sehr wohl fühlt. Ich werde mich auf die Challenge sehr gut vorbereiten."
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