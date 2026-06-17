Tennis
Tennis live: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann: ATP-Turnier in Halle im Free-TV und kostenlosen Livestream
Veröffentlicht:von ran.de
ran Mehr Sport
Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
In Halle/Westfalen kommt es im Achtelfinale zu einem deutschen Duell. French-Open-Sieger Alexander Zverev trifft auf Yannick Hanfmann. So verfolgt Ihr das Match im Free-TV und Joyn-Livestream.
Für Alexander Zverev geht es nach dem Sieg bei den French Open in Halle/Westfalen weiter.
Beim ATP-Turnier steht der frischgebackene Grand-Slam-Champion nach einem hart erkämpften 6:3, 4:6, 6:2-Sieg gegen den Tschechen Vit Kopriva im Achtelfinale.
Dort kommt es zu einem deutschen Duell mit Yannick Hanfmann. Der Karlsruher setzte sich überraschend mit 6:2 und 6:2 gegen Joao Fonseca durch.
Gegen Zverev befindet sich Hanfmann nun wieder in der Außenseiterrolle, Deutschlands Nummer eins will die Terra Wortmann Open als Generalprobe für das nächste große Turnier nutzen: Wimbledon.
So verfolgt ihr das Zverev-Match gegen Hanfmann live im Free-TV und Joyn-Livestream.
Die nächsten Sport-Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream
240 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 18.06. 11:00 • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Donnerstag, 18.06. 11:00 • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream
240 Min
French Open - Alexander Zverev packt aus: "Habe mich selbst angelogen"
ATP-Turnier in Halle live: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann in der Übersicht
Spiel: Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann
Wettbewerb: Terra Wortmann Open; Achtelfinale
Ort: Halle (Westfalen)
Datum: 18. Juni 2026
Uhrzeit: das Spiel wurde noch nicht zeitgenau angesetzt.
Terra Wortmann Open live: Wann beginnt das Match von Alexander Zverev und Yannick Hanfmann?
Das Match zwischen Alexander Zverev und Yannick Hanfmann wird am Donnerstag, 18. Juni, stattfinden. Die zeitgenaue Ansetzung steht noch aus.
Mehr Tennis-Videos
Alexander Zverev vs. Vit Kopriva live: Achtelfinale der Terra Wortmann Open im Free-TV
Eurosport zeigt Teile des Turniers im Free-TV. Auch das Spiel von Alexander Zverev wird im Free-TV übertragen.
Alexander Zverev vs. Yannick Hanfmann live: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream zum Achtelfinale in Halle?
Das Duell Zverev gegen Hanfmann kann am Donnerstag auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgt werden.
Mehr Tennis-News
ATP
Deutscher Zverev-Gegner verpasste 5. Satz im French-Open-Finale
US Open
Tennis: US Open - Topstar vor Boykott? Prämienstreit vor Eskalation
WTA
Tennis-Legende Serena Williams unterliegt bei ihrem Auftritt im Doppel
ATP
Terra Wortmann Open 2026 heute live mit Fritz, Shelton und Altmaier: Tennis-Übertragung aus Halle im Free-TV und Joyn-Livestream
ATP
Zverev siegt holprig: Jetzt kommt es zum deutschen Duell
Tennis
Nach French-Open-Triumph: Zverev mit wackligem ersten Sieg