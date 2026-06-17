Tennis
Alexander Zverev: Holpriger Sieg nach French-Open-Erfolg - jetzt deutsches Duell im Achtelfinale
Aktualisiert:von SID
:newstime
Zverev verrät Geheimnis über seine Tochter
Videoclip • 01:08 Min • Ab 12
Alexander Zverev tut sich in seinem ersten Einzelmatch seit seinem Grand-Slam-Triumph in Paris schwer. In Halle reicht es dennoch zum Weiterkommen. Nun kommt es zu einem deutschen Duell.
Alexander Zverev zeigte erleichtert die Faust und ließ sich unter den Augen von Partnerin Sophia Thomalla und Töchterchen Mayla in seiner Box letztlich doch noch gebührend von den Fans feiern.
Der French-Open-Champion hatte zwar sichtbare Probleme mit dem Umstieg auf Rasen, er gewann beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen aber dennoch sein erstes Einzel-Match nach dem Grand-Slam-Triumph mit 6:3, 4:6, 6:2 gegen den Tschechen Vit Kopriva.
"Die ersten Matches nach einem Belagwechsel sind immer tricky, aber ich bin glücklich, dass ich meine Chancen genutzt habe", sagte Zverev nach dem Sieg gegen die Nummer 64 der Weltrangliste: "Es ist der Belag, wo ich am wenigsten Erfolg habe in meiner Karriere. Aber ich habe hier schon mal gegen Roger Federer gewonnen, ich weiß, dass ich auch auf diesem Belag gutes Tennis zeigen kann."
Mehr Videos
ran Mehr Sport
Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
ran Mehr Sport
Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel
Videoclip • 01:05 Min
ran Mehr Sport
French Open - Fans scherzen: "Oma Zverev als fehlendes Puzzlestück"
Videoclip • 02:07 Min
Im ersten Satz gelang dem 29 Jahre alten Hamburger das frühe Break. Im zweiten Durchgang auf dem gut gefüllten Centre Court konnte Zverev, der in dem dunkelblauen Outfit seines Paris-Triumphs spielte, jedoch nicht von den Aufschlagschwächen seines Gegners profitieren. Im dritten Satz erspielte er sich schließlich in einem engen Spiel mit dem Break zum 3:2 den entscheidenden Vorteil für den Sieg.
Im Achtelfinale kommt es für den an Position eins gesetzten Zverev zum deutschen Duell mit Yannick Hanfmann. Der 34 Jahre alte Karlsruher hatte zuvor etwas überraschend mit 6:2 und 6:2 gegen Joao Fonseca aus Brasilien gewonnen. Von dem möglichen Aufeinandertreffen mit dem French-Open-Sieger wusste Hanfmann nichts: "Ich schaue mir nie das Draw an, aber das ist natürlich ein Highlight für mich."
Alexander Zverev: Beeindruckende Bilanz
Mit dem Sieg von Hubert Hurkacz (Polen) gegen den Russen Andrej Rublew (Nr. 8) steht außerdem der Gegner von Daniel Altmaier, dem dritten noch im Turnier verbliebenen Deutschen, fest.
Zverev hat mit dem Auftaktsieg in Halle eine beeindruckende Bilanz von 17:1 in Erstrundenpartien in den letzten 52 Wochen ausgebaut. Die einzige Niederlage kassierte er gegen Arthur Rinderknech (Frankreich) in der ersten Runde von Wimbledon.
In Halle stand die deutsche Nummer eins bereits zwei Mal im Endspiel. Gewinnen konnte er das Turnier noch nicht, 2016 unterlag er Florian Mayer, 2017 scheiterte er an Rekordchampion Roger Federer.
Die nächsten Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Berlin, Achtelfinale im Livestream
240 Min
Alexander Zverev: Keine Neuauflage von Paris-Finale
Eine Neuauflage des Finals von Paris ist in Halle bereits nicht mehr möglich - der Italiener Flavio Cobolli schied am Montag in der ersten Runde gegen Francis Tiafoe (USA) aus. Auch Titelverteidiger Alexander Bublik (Kasachstan) musste nach einer Niederlage gegen den Italiener Mattia Bellucci bereits die Segel streichen.
Zverev hatte am Montag an der Seite seines guten Freundes Marcelo Melo im Doppel bereits einen erfolgreichen Einstand ins Turnier gefeiert. Das Duo sorgte für eine stolze Zuschauerzahl von 12.500 Tennisfans auf der Haller Anlage.
Für den Hamburger sind die Terra Wortmann Open die Generalprobe für das Highlight der Rasensaison in Wimbledon (ab 29. Juni). "Ich musste jetzt auch viel außerhalb des Platzes machen. Aber das sind alles positive Dinge. Wenn ich jetzt ein bisschen müder davon bin, das nehme ich sehr gerne in Kauf", sagte Zverev über die Tage in Halle.
Mehr News
ATP
Deutscher Zverev-Gegner verpasste 5. Satz im French-Open-Finale
ATP
Terra Wortmann Open 2026 heute live mit Fritz, Shelton und Altmaier: Tennis-Übertragung aus Halle im Free-TV und Joyn-Livestream
Tennis
Nach French-Open-Triumph: Zverev mit wackligem ersten Sieg
ATP
Zverev erwischt Top-Start in Halle - und hat viel vor
French Open
Sinner-Aus? Zverev ehrlich: "Habe mich selbst angelogen"
ATP
Nach Paris-Triumph: Zverev mit besonderem Dank
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open - Boris Becker im Interview: "Sascha hat keinen Rhythmus gefunden"
Videoclip • 42 Sek
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open: Emotionaler Cobolli erklärt Tränen nach Halbfinalsieg gegen Zverev
Videoclip • 02:26 Min
RAN TENNIS: BMW Open
BWM Open - Highlights: Zverev müht sich ins Halbfinale
Videoclip • 01:34 Min
RAN TENNIS: BMW Open
Tennis: Zverev in München weiter auf Erfolgskurs, Halbfinale gebucht
Videoclip • 01:42 Min
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open - Highlights: Zverev nach dominanter Leistung im Viertelfinale
Videoclip • 02:12 Min
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open: Total verfehlt! Tennis-Star schlägt komplett daneben
Videoclip • 03:25 Min
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open: Doppelter Wutausbruch! Tennis-Stars rasten aus
Videoclip • 01:22 Min
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open - Highlights: Irrer Tweener! Zverev zaubert zum Auftakt
Videoclip • 01:27 Min
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open: Promis im Tennis-Fieber! Zverev zieht die Stars an
Videoclip • 01:32 Min
RAN TENNIS: BMW Open
BMW Open - Zverev trotz Sieg selbstkritisch: "Gut lief nicht viel"
Videoclip • 01:31 Min
RAN TENNIS: BMW Open
Tennis: Liebesdebakel zwischen Taylor Fritz und Morgan Riddle
Videoclip • 01:03 Min