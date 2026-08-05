Tennis: Novak Djokovic fordert heftige Regel-Revolution - Alexander Zverevs Kritik wird untermauert

Superstar Novak Djokovic wünscht sich für das Tennis eine Regel-Revolution und das Ende des Formats mit Sätzen.

"Die Spiele sollten innerhalb eines Zeitrahmens von zwei Stunden stattfinden. Das ist für alle das Beste", fügte Djokovic hinzu.

"Wir sollten das Zählformat ändern. Nicht bis zu sechs Spiele pro Satz spielen, sondern maximal vier, möglicherweise ohne Vorteilsregelung. Das Best-of-five-System sollte beibehalten werden", erklärte der Rekord-Grand-Slam-Sieger aus Serbien.

Novak Djokovic hat sich auf dem Fanatics Fest in New York City für eine gravierende Veränderung der Tennis-Regeln ausgesprochen.

Mouratoglou pflichtet Djokovic bei: Auch Zverev beklagte Belastung

Inhaltlich ist der Vorschlag von Djokovic nicht neu. Mit diesem Zählformat wird etwa seit 2017 schon bei den NexGen Finals gespielt. Das ist das Turnier der besten U21-Spieler des Jahres.

"Novak hat recht. Meiner Ansicht nach ist eine Umgestaltung des wirtschaftlichen und sportlichen Modells des Tennissports unvermeidlich", sagte Patrick Mouratoglou, der unter anderem frühere Serena Williams coachte.

Mit seiner Tour Ultimate Tennis Showdown (UTS) hat der Franzose ein Format geschaffen, das vor allem jüngeres Publikum ansprechen soll.

"Wir stehen nun an einem wichtigen Wendepunkt für unseren Sport. Ich glaube, wir können noch viel weiter gehen. Die vielen Formatinnovationen, die im Laufe der Jahre vorgeschlagen wurden, zeigen, dass es noch viel Spielraum gibt, die Art und Weise, wie Tennis gespielt und konsumiert wird, zu überdenken und zu verbessern“, schrieb Mouratoglou auf Social Media.

Damit pflichtet Djokovic auch indirekt Alexander Zverev bei. Der hatte zuletzt die hohe Belastung kritisiert. Spieler würden deshalb ATP-Turniere absagen, da es schlichtweg zu viel würde. "Novak hat über 400 Millionen auf dem Konto, denken Sie, den können Sie mit 50.000 mehr Bonus locken?"

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