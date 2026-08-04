Deutscher Tennis-Star nur noch auf Platz drei

ran Mehr Sport Tennis: Kuschel-Alarm! Alexander Zverev und Sophia Thomalla im Liebes-Urlaub Videoclip • 01:28 Min Link kopieren Teilen

Trotz des erfolgreichsten Jahres seiner Karriere rutscht Alexander Zverev einen Platz in der Weltrangliste ab.

Alexander Zverev: Platz 2 in Reichweite Gut möglich aber, dass sich der Deutsche in den kommenden Monaten den zweiten Platz wieder langfristig zurückholt. Die ATP-Rangliste orientiert sich immer an den Leistungen über den Zeitraum der letzten 365 Tage. Die Punkte des anstehenden ATP-Turniers in Montreal muss Zverev verteidigen. Im vergangenen Jahr kam der 29-Jährige in Kanada ins Halbfinale - wiederholt er das oder noch besser, könnte er sich wieder einen größeren Vorsprung auf Alcaraz erarbeiten. Serena Williams und Schwester Williams spielen nach vier Jahren wieder Doppel zusammen Dieser profitiert derzeit noch von seinen Erfolgen beim ATP-Turnier in Cincinnati sowie dem Sieg bei den US-Open 2025. Sobald diese Punkte wegfallen, könnte es zusätzlich zu Bewegungen in der Weltrangliste kommen. Der Spanier fiel zudem seit April aufgrund einer Verletzung an der Hand aus. Sein Comeback ist bei den USA-Turnieren im August geplant.

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Der deutsche Tennis-Profi verliert in der ATP-Weltrangliste einen Platz Bild: ZUMA Press

Zverev verliert Platz: Aktuelle ATP-Weltrangliste in der Übersicht: (1.) Jannik Sinner (Italien) 13.450 Punkte (3.) Carlos Alcaraz (Spanien) 8.160 (2.) Alexander Zverev (Hamburg) 8.120 (4.) Félix Auger-Aliassime (Kanada) 4.740 (5.) Novak Djokovic (Serbien) 3.760 (7.) Daniil Medwedew 3.620 (6.) Alex De Minaur (Australien) 3.560 (9.) Flavio Cobolli (Italien) 3.330 (10.) Taylor Fritz (USA) 3.230 (8.) Ben Shelton (USA) 2.680 (11.) Alexander Bublik (Kasachstan) 2.535 (12.) Jiri Lehecka (Tschechien) 2.380 (15.) Lorenzo Musetti (Italien) 2.375 (13.) Casper Ruud (Norwegen) 2.345 (24.) Rafael Jodar (Spanien) 2.243 (14.) Andrej Rublew 2.230 (17.) Jakub Mensik (Tschechien) 2.205 (18.) Valentin Vacherot (Monaco) 2.176 (16.) Learner Tien (USA) 2.155 (19.) Frances Tiafoe (USA) 2.105

... 41. (42.) Jan-Lennard Struff (Warstein) 1.066

... 57. (45.) Yannick Hanfmann (Karlsruhe) 961

... 60. (62.) Daniel Altmaier (Kempen) 939

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