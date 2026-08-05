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Tennis-Superstar Jannik Sinner fällt viermal durch die Führerscheinprüfung
Aktualisiert:von ran.de
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Im Tennis besteht Jannik Sinner, der derzeit die Nummer 1 der Welt ist, jede Prüfung. Doch die Prüfung für den Motorradführerschein schafft der Italiener viermal hintereinander nicht.
In der Tenniswelt ist der 24-jährige Italiener das Maß aller Dinge. Doch laut dem italienischen Nachrichtenportal "Il Fatto Quotidiano" scheitert er bei der Theorieprüfung für seinen Motorradführerschein und das bereits zum vierten Mal. "Es würde mir leid tun, wenn Sinner zum fünften Mal scheitert", verrät sein Fahrlehrer. Der Italiener absolviert die Prüfung dabei nicht in Italien, sondern in seiner Wahlheimat Monaco.
Keine zweite Runde für Jannik Sinner
In Monaco wird der Führerschein, wie in Frankreich, in drei Teile unterteilt. Der erste Teil besteht aus einem Theorieteil. Bei dieser Prüfung darf man nur fünf von vierzig Fragen falsch beantworten. Die anderen beiden Teile bestehen aus praktischen Prüfungen.
Zuerst muss man auf einem abgesperrten Gelände zeigen, dass man das Motorrad beherrschen kann. Sobald man diesen Teil bestanden hat, darf man auf die Straße und den letzten Teil der Führerscheinprüfung absolvieren.
Bei Sinner scheitert es laut Bericht bereits am Theorie-Teil. Der frisch gebackene Wimbledon-Sieger ist schon viermal durch die Prüfung gefallen und hat den nächsten Schritt auf dem Weg zum Führerschein nicht geschafft.
Fahrlehrer von Jannik Sinner: "Bin mir nicht sicher, ob er bestehen wird"
Der Fahrlehrer hat eine ganz eigene Theorie, warum die Nummer 1 der Welt die Theorieprüfung nicht besteht. "Er ist ein Privatschüler", sagt der Fahrlehrer. Sinner hat immer selbst gelernt und ist anschließend zur Prüfung angetreten. Die nächste Prüfung wird nach dem Unterricht stattfinden. "Ich bin mir nicht sicher, ob er bestehen wird, aber wenn er mit mir lernt, wird er sicherlich bessere Chancen haben", zeigt sich sein Fahrlehrer zuversichtlich.
Nun muss Sinner nur noch beim Führerschein so souverän auftreten wie auf dem Tennisplatz.
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