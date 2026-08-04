Masters in Montreal: Hanfmann und Altmaier weiter, Struff raus

Yannick Hanfmann und Daniel Altmaier haben beim ATP-Masters in Montréal nach einiger Verzögerung die zweite Runde erreicht.

Hanfmann setzte sich 6:1, 4:6, 6:2 gegen den Franzosen Benjamin Bonzi durch, sein Landsmann Altmaier bezwang den Australier Aleksandar Vukic 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4. Wegen anhaltenden Regens in Kanada waren die Matches der deutschen Spieler gegen die jeweiligen Qualifikanten von Sonntag auf Montag (Ortszeit) verlegt worden.

Wimbledon-Viertelfinalist Jan-Lennard Struff scheiterte derweil an seiner Auftakthürde. Der Warsteiner, der sich beim Rasenklassiker erst in der Runde der letzten acht dem späteren Champion Jannik Sinner geschlagen geben musste, verlor 1:6, 6:3, 1:6 gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen.

Hanfmann trifft in seinem zweiten Match auf den italienischen French-Open-Finalisten Flavio Cobolli. Altmaier duelliert sich mit Brandon Nakashima aus den USA (Nr. 28).

Der an Nummer eins gesetzte Alexander Zverev erhielt ein Freilos für die erste Runde, er trifft zum Auftakt auf Lorenzo Sonego (Italien) oder Tallon Griekspoor (Niederlande).