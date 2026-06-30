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Tennis - Was Gabriela Sabatini an Steffi Graf am meisten bewundert
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In zehn Jahren traten Gabriela Sabatini und Steffi Graf vierzigmal gegeneinander an: Bis heute erinnert sich Sabatini positiv an diese Rivalität.
Gabriela Sabatini und Steffi Graf standen sich zwischen 1985 und 1995 regelmäßig auf dem Court gegenüber. Graf konnte damals einen Großteil der Begegnungen für sich entscheiden, doch in einem Interview mit der "Bild" erzählte Sabatini nun, dass die beiden niemals eine schlechte Beziehung zueinander hatten. Die ehemaligen Rivalinnen stehen jetzt sogar in engem Kontakt zueinander.
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"Heute sind Steffi und ich Freundinnen. Es ist schön, dass wir heute auf einer anderen Ebene miteinander verbunden sind. Als Personen, wobei wir das Tennis beiseitelassen“, erklärte die Argentinierin.
Tennis: Das bewundert Sabatini an Steffi Graf
Auch sonst hatte die 56-Jährige nur Gutes über Graf zu sagen. "Die Spiele gegen Steffi waren die besten", führte Sabatini aus und nannte Graf eine der "besten Spielerinnen der Tennisgeschichte". Auch in den 80er- und 90er-Jahren sei die Beziehung der beiden, trotz der regelmäßigen Duelle auf dem Tenniscourt, niemals schlecht gewesen.
"Ich habe Steffi immer sehr bewundert für alles, was sie erreicht hat", erzählte die Grand-Slam-Siegerin. Und auch heute halte sie viel von der Deutschen: "Steffi hat sich ein wunderbares Leben aufgebaut und eine tolle Familie gegründet. Ich finde es schön zu sehen, wie glücklich sie mit ihrem Leben ist."
Sabatini selbst genießt das Leben seit dem Ende ihrer Profikarriere ebenfalls im Privaten. "Für mich ist Reisen eines der schönsten Dinge überhaupt. Und ich habe immer noch genug zu tun", freute sich die ehemalige Tennisspielerin. Seit 1996 hat sie die Welt bereist und hat als Unternehmerin ihre eigene Parfümlinie.
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