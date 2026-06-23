Tennis: Wimbledon-Siegerin muss lange Dopingsperre nach verweigerter Kontrolle absitzen

Die tschechische Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova wurde für vier Jahre von der ITIA gesperrt. Grund ist eine verweigerte Dopingkontrolle.

Die einstige Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien ist wegen einer verweigerten Dopingprobe im vergangenen Dezember für vier Jahre gesperrt worden. Das gab die Internationale Agentur für Tennisintegrität (ITIA) am Montag bekannt.

"Gemäß den Anti-Doping-Regeln muss die Strafe für eine Spielerin, die sich einer Kontrolle verweigert, dieselbe sein wie die, die ihr auferlegt worden wäre, wenn sie positiv getestet worden wäre", erklärte die ITIA in einer Pressemitteilung. Die Sperre gelte bis zum 21. Juni 2030.

Vondrousova hatte im April erklärt, sie habe in der besagten Situation nach körperlich und mental schwierigen Monaten aus Angst eine Kontrolle in ihrer Prager Wohnung verweigert.