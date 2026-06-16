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Tennis: US Open - Boykott von Topstar? Prämienstreit vor Eskalation
Veröffentlicht:von Leopold Grünwald
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Jannik Sinner steht offenbar an der Spitze einer Gruppe von Top-Stars der Tennis-Welt, die sich ernsthaft mit einem Grand-Slam-Boykott auseinandersetzen.
Im Streit um eine höhere Beteiligung von Spielern an den Einnahmen der Grand Slams könnte es offenbar zu einem drastischen Schritt kommen. Wie die britische Zeitung "The Times" berichtet, spielen mehrere Top-Stars mit dem Gedanken, den Mixed-Wettbewerb bei den US Open zu boykottieren.
Seit mehreren Monaten gibt es zwischen der Tennis-Elite und den Organisatoren der vier Majors Ärger um die Verteilung der durch die Turniere erwirtschafteten Gelder, da die Veranstalter teils deutlich weniger als das von den Spielern geforderte Minimum von 22 Prozent des Gesamterlöses als Preisgelder ausschütten.
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Wimbledon geht auf Spieler-Forderung ein
Die Verantwortlichen des anstehenden Rasenklassikers in Wimbledon lenkten zwar zuletzt ein und steigerten die Prämien auf ein Volumen von 64,2 Millionen Pfund. Zufrieden ist man auf der Spielerseite aber noch nicht.
Nachdem bereits im Vorfeld der French Open ein Großteil der Top-Stars seine Medienverfügbarkeiten stark eingeschränkt hatte, um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, könnte nun der erst im vergangenen Jahr reformierte Mixed-Wettbewerb beim Grand Slam in New York ein Opfer des Streits werden.
Im Vorjahr hatten die Organisatoren den Wettkampf in die Woche vor dem eigentlichen Turnier gezogen, um einerseits mehr Top-Stars für das Mixed zu gewinnen und gleichzeitig die Aufmerksamkeit für die US Open schon vorab zu steigern.
Ein Plan, der zumindest in puncto Besetzung voll aufging. Superstar Carlos Alcaraz trat im Verbund mit Emma Raducanu ebenso an wie auch Novak Djokovic mit Olga Danilovic. Eigentlich hatte auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner im Mixed aufschlagen wollen, musste jedoch kurzfristig aufgrund einer Infektion passen.
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Sinner denkt offenbar über Boykott nach
Auch in diesem Jahr könnte Sinner im Mixed fehlen. Der Bericht der "Times" nennt den Italiener als einziges Mitglied der möglichen Boykotteure namentlich.
Sollte er sich tatsächlich gegen eine Teilnahme entscheiden, könnte das durchaus weitere Stars zum Verzicht bewegen.
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