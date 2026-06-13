Tennis
Alexander Zverev bricht Interview ab - Boris Becker rät: "dann wirst du in Deutschland vielleicht auch geliebt"
Aktualisiert:von SID
ran Mehr Sport
Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Tennis-Ikone Boris Becker hat French-Open-Sieger Alexander Zverev nach dessen abgebrochenem Interview mit der L'Équipe geraten, seine Vergangenheit offener zu thematisieren.
"Du kannst als Superstar im Tennis - und das ist Sascha Zverev jetzt - nicht so tun, als gäbe es dein Privatleben nicht", sagte Becker in seinem gemeinsamen Podcast mit Ex-Spielerin Andrea Petkovic.
Alexander Zverev war nach seinem Triumph bei den French Open von der französischen Sporttageszeitung L'Equipe gefragt worden, wie er mit jenen Personen umgehe, die ihm gegenüber wegen der einstigen Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen Ex-Partnerinnen Bedenken äußern.
Nach Debatte: So viel würde Alexander Zverev bei Wimbledon-Sieg an Preisgeld verdienen
Der Zeitung zufolge habe Zverev empört reagiert und entgegnet: "Sie wissen doch, dass sich die Anschuldigungen als falsch herausgestellt haben?" Es folgte der Abbruch des Interviews.
"Er will es nicht ansprechen, er will es nicht erklären. Vielleicht sollte er auch da versuchen, damit etwas offener, etwas offensiver umzugehen", befand Becker nun. "Ich bin der erste, der genau weiß, um was es geht. Du musst dich damit auseinandersetzen. Du musst sagen, 'in der Vergangenheit sind Dinge passiert, darauf bin ich nicht stolz' oder 'das ist falsch oder unwahr'. Aber du kannst nicht so tun, als wäre das nicht passiert", sagte Becker. "Ich kenne Journalisten, die lassen da nicht los."
Kommende Livestreams bei Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
60 MinBald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Das aktuelle Sportstudio im Livestream
60 Min
- Bald verfügbar
Heute, 00:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 00:00 Uhr • Fussball
WM Auftakt live: Brasilien – Marokko im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball
WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream
148 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 02:50 • Fussball
WM Auftakt live: Haiti – Schottland im Stream
148 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start
150 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass vor dem WM-Start
150 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 13:50 • Tennis
Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream
130 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 13:50 • Tennis
Tennis: BOSS Open, ATP in Stuttgart im Livestream
130 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 18:00 • Fussball
WM Auftakt live: Deutschland – Curaçao im Stream
240 Min
- Bald verfügbar
Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball
WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream
213 MinBald verfügbar
Sonntag, 14.06. 23:50 • Fussball
WM Auftakt live: Elfenbeinküste – Ecuador im Stream
213 Min
- Bald verfügbar
Montag, 15.06. 17:05 • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 MinBald verfügbar
Montag, 15.06. 17:05 • Fussball
WM Auftakt live: Spanien - Kap Verde im Stream
175 Min
- Bald verfügbar
Montag, 15.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream
195 MinBald verfügbar
Montag, 15.06. 20:15 • Fussball
WM Auftakt live: Belgien - Ägypten im Stream
195 Min
Becker mit Rat an Zverev: "Er muss schauen, dass er mit der Vergangenheit anders umgeht"
Im Juni 2024, kurz bevor Zverev das French-Open-Finale gegen Carlos Alcaraz verlor, war ein Prozess gegen den Tennisprofi vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten wegen angeblicher Körperverletzung ohne Urteil beendet worden. Mit der Einstellung war eine Geldauflage von 200.000 Euro verbunden gewesen. Eine Verurteilung gab es damit nicht, mit der Zustimmung zur Zahlung war kein Schuldeingeständnis verbunden, Zverev gilt als unschuldig.
Becker rät dennoch zu mehr Offenheit. "Wenn es um die Marke Sascha Zverev geht, muss er jetzt schauen, dass er mit der Vergangenheit anders umgeht, als er es jetzt macht", sagte er und schob einen konkreten Tipp hinterher: "Mach ein privates Interview über die Themen, die offen sind, dann wirst du in Deutschland vielleicht nicht nur respektiert, sondern auch geliebt. Das wird nicht weggehen. Man will den Menschen Sascha Zverev besser kennenlernen."
Auch interessant: Alexander Zverev: Tennis-Star lüftet krasses Geheimnis um French Open
Mehr News
Tennis
"60 Spritzen waren es bestimmt": Zverev lüftet Geheimnis
French Open
Sinner-Kollaps bei den French Open: Untersuchungen liefern Erkenntnisse
French Open
Sinner-Aus? Zverev: "Habe mich selbst angelogen"
Preisgelder im Tennis
Tennis-Profis zwischen Rekordprämien und Geldproblemen
Nach French Open
"Behandelt wie ein Stück Dreck": Andy Roddick schützt Zverev
French Open
Nach French-Open-Debakel: Sinner kündigt Rückkehr an