Alexander Zverev privat - "Ich wünsche mir eine riesige Familie"

Tennis-Star Alexander Zverev befindet sich nach seinem French-Open-Coup auf der Jagd nach weiteren Titeln. Der 29-Jährige hat aber auch privat noch einiges vor.

Alexander Zverev hat sich mit seinem Sieg bei den French Open seinen Grand-Slam-Traum erfüllt. Der deutsche Tennis-Star hat allerdings auch neben dem Court noch große Ziele. Im Im Gespräch mit "RTL"-Moderatorin Frauke Ludowig verriet der 29-Jährige, was er sich privat für eine Zukunft vorstellt.

"Ich wünsche mir eine riesige Familie", erklärte der deutsche Tennis-Star.

Zverev hat aus der Beziehung mit Brenda Patea bereits eine Tochter namens Mayla, die im März 2021 geboren wurde. Wann es mit Kind Nummer zwei so weit sein könnte, weiß der gebürtige Hamburger allerdings nicht. "Das musst du Sophia fragen", verwies er schmunzelnd auf seine Partnerin Sophia Thomalla.

Zverev möchte mit seinem Kinderwunsch allerdings keinen Druck ausüben. Der Tennis-Star ist zwar der Ansicht, dass sich Beruf und Familie gut vereinbaren lassen, jedoch ist er sich auch über die Schwierigkeit im Klaren, seine Karriere und die Moderatoren-Laufbahn von Thomalla zu koordinieren.

"Ich glaube, dass einer dann etwas weniger machen muss", verdeutlichte er.