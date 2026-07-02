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Wimbledon - "Abstieg": Überraschung um Alexander Zverev beim Spiel gegen Valentin Royer
Aktualisiert:von SID
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Videoclip • 01:05 Min
Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev muss die große Bühne des Centre Courts in Wimbledon vorerst verlassen.
Der French-Open-Sieger spielt in der zweiten Runde des Rasenklassikers am Donnerstag auf Court 1, die Partie gegen den Franzosen Valentin Royer ist die zweite des Tages.
Seinen mühsamen Auftaktsieg gegen Alexander Blockx aus Belgien hatte Zverev noch auf dem Hauptplatz des All England Tennis Clubs gefeiert.
Den Court 1 eröffnet die US-Amerikanerin Madison Keys gegen die Britin Katie Swan um 14 Uhr, Zverevs Match folgt im Anschluss.
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Auf Court 14 ist Yannick Hanfmann gefordert. Der Karlsruher trifft auf den an Nummer 19 gesetzten Russen Karen Chatschanow, auch sein Duell ist das zweite.
Zudem wird die Partie von Jan-Lennard Struff gegen Brandon Nakashima aus den USA, die beim Stand von 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 6:7 (6:8) wegen einsetzender Dunkelheit am Mittwochabend unterbrochen wurde, auf Court 12 fortgesetzt.
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