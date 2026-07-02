Wimbledon - "Abstieg": Überraschung um Alexander Zverev beim Spiel gegen Valentin Royer

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev muss die große Bühne des Centre Courts in Wimbledon vorerst verlassen.

Der French-Open-Sieger spielt in der zweiten Runde des Rasenklassikers am Donnerstag auf Court 1, die Partie gegen den Franzosen Valentin Royer ist die zweite des Tages.

Seinen mühsamen Auftaktsieg gegen Alexander Blockx aus Belgien hatte Zverev noch auf dem Hauptplatz des All England Tennis Clubs gefeiert.

Den Court 1 eröffnet die US-Amerikanerin Madison Keys gegen die Britin Katie Swan um 14 Uhr, Zverevs Match folgt im Anschluss.