Tennis
Rückkehr mit 44 Jahren: Serena Williams spielt Einzel in Wimbledon
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 02:07 Min
Beim Rasen-Grand-Slam in Wimbledon wird die frühere Weltranglisten-Erste Serena Williams ihre Comeback im Einzel-Wettbewerb feiern.
Tennis-Königin Serena Williams feiert in Wimbledon ihr Einzel-Comeback.
Wie die Veranstalter des am 29. Juni beginnenden Rasen-Klassikers am Sonntagabend mitteilten, erhält die 23-malige Major-Siegerin die letzte verbliebene Wildcard. Die 44 Jahre alte Williams hatte zuletzt bei den US Open 2022 ein Einzelmatch bestritten.
"This is not a drill" - es ist keine Übung. Dies schrieben die Wimbledon-Organisation bei X.
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Williams triumphierte sieben Mal in Wimbledon
Williams, die an der Church Road bei 21 Teilnahmen im Einzel zwischen 1998 und 2022 siebenmal triumphiert hatte, war zur Rasensaison nach mehrjähriger Pause in London und Berlin auf die Tour zurückgekehrt, zunächst aber nur als Doppelspielerin.
"Oh mein Gott, es gibt noch eine?", hatte Williams lachend in Berlin auf die Reporter-Frage geantwortet, ob sie eine Wildcard für Wimbledon annehmen würde. Eine konkrete Aussage zum Thema vermied sie aber.
Der Wimbledon-Veranstalter hatte bereits am Dienstagmittag bekannt, dass Serena und ihre ältere Schwester Venus (45) eine Wildcard für den Doppel-Wettbewerb des Grand-Slam-Klassikers annehmen. Venus Williams hatte 1997 und damit ein Jahr früher als ihre Schwester in Wimbledon debütiert - in einer Zeit, in der Steffi Graf, Monica Seles und Martina Hingis noch um Titel spielten.
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