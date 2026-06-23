Tennis - Alexander Zverev: Oma Natalia muss zurück nach Russland - Glücksbringer fehlt bei Wimbledon

Alexander Zverev muss seine Oma Natalia verabschieden. Nach dem bitteren Halbfinal-Aus gegen Taylor Fritz kehrt die 78-Jährige zurück nach Russland.

Von den Rängen unterstützt Natalia ihren Enkel Alexander Zverev mit vollem Einsatz. So wurde sie noch bei dem Sieg gegen den Belgier Raphaël Collignon Zeugin des Halbfinaleinzugs ihres Enkels beim Rasenturnier in Halle/Westfalen.

Auch das Halbfinale ließ sie sich nicht nehmen und feuerte Zverev trotz der hohen Temperaturen an. Von der Box aus musste sie allerdings dabei zusehen, wie ihr Enkelkind dem US-Tennisspieler Taylor Fritz unterlag (7:6 (7:4), 4:6, 5:7) und bei jedem Ballwechsel litt. Kein schöner Anblick.

Denn Zverev hatte mit schweren Rückenproblemen und besonders seinem Insulin zu kämpfen: "Ich hatte extreme Probleme mit meinem Zucker heute, weil der Sensor, den ich habe, einen falschen Zuckerwert angezeigt hat."

Aufgrund dessen habe der 29-Jährige viel zu viel Insulin gespritzt."Ich habe mich scheußlich gefühlt", sagte Zverev nach dem Spiel.

Weitere Infos zu den Gründen für das bittere Ausscheiden gibt's hier: Alexander Zverev scheitert in Halle: War ein falscher Zuckerwert schuld?