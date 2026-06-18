ran Mehr Sport Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub Videoclip • 01:15 Min Link kopieren Teilen

Nach Alcaraz Verletzung am rechten Handgelenk zeigte sich der Tennis-Superstar erstmals beim Trainieren ohne Schiene. Reicht es für den Spanier doch noch für eine Teilnahme an Wimbledon?

Vor rund einem Monat hatte Carlos Alcaraz bekannt gegeben, dass er die Teilnahme an der Rasensaison absagen muss. Das gelte für die Turniere im Londoner Queen's Club und Wimbledon. Grund dafür ist seine Handgelenksverletzung am rechten Arm. Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle: Sieg, Stress, Sophia Thomalla und ein besonderer Glücksbringer Nun gibt der 23-Jährige ein erstes positives Signal in Hinblick auf sein Comeback. Dabei zeigt er sich beim Trainieren - erstmals ohne Schiene am rechten Handgelenk.

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