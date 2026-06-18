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Tennis: Wird Carlos Alcaraz doch noch rechtzeitig fit für Wimbledon 2026? Diagnose, Ausfallzeit und mehr
Veröffentlicht:von ran
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Videoclip • 01:15 Min
Nach Alcaraz Verletzung am rechten Handgelenk zeigte sich der Tennis-Superstar erstmals beim Trainieren ohne Schiene. Reicht es für den Spanier doch noch für eine Teilnahme an Wimbledon?
Vor rund einem Monat hatte Carlos Alcaraz bekannt gegeben, dass er die Teilnahme an der Rasensaison absagen muss. Das gelte für die Turniere im Londoner Queen's Club und Wimbledon. Grund dafür ist seine Handgelenksverletzung am rechten Arm.
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Nun gibt der 23-Jährige ein erstes positives Signal in Hinblick auf sein Comeback. Dabei zeigt er sich beim Trainieren - erstmals ohne Schiene am rechten Handgelenk.
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Tennis: Mögliches Alcaraz-Comeback bereits Ende Juli in Washington
Laut "Radio Nacional de España" wird sich der Weltranglistenzweite in dieser Woche in Barcelona weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen. Ein zeitnahes Comeback oder eine Teilnahme an Wimbledon vom 29. Juni bis 12. Juli bleibt aber weiterhin ausgeschlossen.
Alcaraz verletzte sich Mitte April bei den Barcelona Open am rechten Handgelenk. Zuletzt war der Spanier 66 Wochen die Nummer 1 der ATP-Weltrangliste.
Eine mögliche Rückkehr könnte womöglich bereits bei den Turnieren in Washington Ende Juli oder bei den anschließenden Masters-Events in Montreal und Cincinnati erfolgen.
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