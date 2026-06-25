Tennis
Wimbledon: Alexander Zverev hat den nächsten Grand-Slam-Titel im Visier
Veröffentlicht:von SID
ran Mehr Sport
Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
In Wimbledon startet Alexander Zverev erstmals als Grand-Slam-Sieger in eines der vier großen Turniere. An der Church Road will der Hamburger mit seinem ungeliebten Untergrund Frieden schließen.
Vor seiner Rückkehr auf den "heiligen Rasen" zog es Alexander Zverev in die malerischen Alpen. Im Luxushotel Stanglwirt bei Kitzbühel entspannte der French-Open-Sieger mit Partnerin Sophia Thomalla und den beiden Dackeln Mishka und Buba, duellierte sich im Rahmen einer Wohltätigkeitsveranstaltung an der Seite seines früheren Widersachers Dominic Thiem auf dem Padel-Platz, gönnte sich auch mal eine Kugel Eis.
Tennis: Wimbledon 2026 live im TV, Livestream und Ticker - Auslosung, Teilnehmer und mehr Infos
Tennis - Wimbledon: Alexander Zverev trotz Grand-Slam-Sieg "kein Favorit"
Nach dem erlösenden Triumph in Paris strahlt der 29-Jährige nach außen eine neue Form der Gelassenheit aus. Eine Ruhe, die ihm jetzt helfen soll, in Wimbledon mit seinem ungeliebten grünen Untergrund Frieden zu schließen.
"Ich finde, dass ich mich auf Rasen recht gut gefunden habe", gab sich Zverev vor dem am Montag beginnenden Klassiker an der Church Road optimistisch.
Beim Heimspiel in Halle/Westfalen hatte der Tokio-Olympiasieger lange seine starke Form unterstrichen, erst im Halbfinale bremsten ihn eine Fehlfunktion seines Insulinsensors und Rückenprobleme gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz aus. Darf sich Zverev also wirklich Hoffnung auf den zweiten Major-Streich binnen weniger Wochen machen?
Die nächsten Sport-Livestreams
- Bald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Viertelfinale im Livestream
240 MinBald verfügbar
Heute, 15:30 Uhr • Tennis
Tennis: WTA Open in Bad Homburg, Viertelfinale im Livestream
240 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Deutschland im Stream
120 Min
Tennis-Legende Boris Becker schwärmt von Zverev
"Ich bin ja der Erste, der auch mal was kritisiert, wenn ich das eben anders sehe", sagte der dreimalige Wimbledon-Champion Boris Becker im Podcast mit Andrea Petkovic. Angesichts der jüngsten Auftritte des Weltranglistendritten verfiel er aber ins Schwärmen: "Ich habe ihn noch nie so stark auf Rasen gesehen wie jetzt in Halle." Vor allem Zverevs Leistung im Viertelfinale gegen den belgischen Qualifikanten Raphael Collignon hatte es der deutschen Tennisikone angetan.
"Wie Sascha da gespielt hat. Die Vorhand lief, der Aufschlag, die Aggressivität, er ging ans Netz", sagte Becker, der seinen Augen kaum trauen konnte: "Was ist denn plötzlich mit dem Zverev los? Lernt er jetzt noch mit 29 Jahren auf Rasen Tennis spielen?"
Zverev wartet noch auf tiefen Run in Wimbledon
Zverev und Wimbledon, das war bislang keine Liebesbeziehung. Über das Achtelfinale hinaus ging es im Südwesten Londons bislang nie. Im vergangenen Jahr erwischte ihn schon in Runde eins das krachende Aus, der Tokio-Olympiasieger lag mental am Boden.
Doch der Befreiungsschlag am 7. Juni in Frankreich hat alles verändert - ist sich zumindest Becker sicher. "Ich glaube, da ist Druck von ihm abgefallen nach dem Grand-Slam-Sieg in Paris. Er wirkt freier, er wirkt entspannter", sagt die einstige Nummer eins der Welt.
Die aktuellsten Tennis-Videos
ran Mehr Sport
Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
ran Mehr Sport
Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel
Videoclip • 01:05 Min
ran Mehr Sport
French Open - Fans scherzen: "Oma Zverev als fehlendes Puzzlestück"
Videoclip • 02:07 Min
Jannik Sinner als größter Rivale?
Ähnliches hatte Zverev selbst direkt nach seinem Triumph in Paris vermutet. Doch nicht nur ihm ist klar, dass der Weg bis zum nächsten Grand-Slam-Titel weit ist, die möglichen Aufgaben schwer. Schließlich wird ein gewisser Jannik Sinner, Titelverteidiger in England, nach seinem sensationellen Aus bei den French Open wieder voll motiviert angreifen - auch wenn weiterhin ein Fragezeichen hinter der körperlichen Verfassung des italienischen Weltranglistenersten steht.
Unabhängig davon tut Zverev gut daran, sich wie bei den French Open einzig auf sich zu fokussieren. Denn dann scheint derzeit alles möglich - sogar auf Rasen. Er wolle sich "nicht zu weit aus dem Fenster lehnen", sagte Becker: "Aber von seiner Spielstruktur, seinem Aufschlag, seinem neuen Selbstbewusstsein gibt es für mich keinen Grund, warum Sascha Zverev nicht Wimbledon gewinnen soll."
Mehr Tennis-News
ATP
Streit ums Preisgeld geht in Wimbledon weiter
Wimbledon
Wimbledon: Alexander Zverev trotz Grand-Slam-Sieg "kein Favorit"
Wimbledon
Tennis: Wimbledon 2026 live im TV, Livestream und Ticker - Auslosung, Teilnehmer und mehr Infos
Tennis
Tennis - Alexander Zverev: Oma Natalia muss zurück nach Russland - Glücksbringer fehlt bei Wimbledon
Tennis
Rückkehr mit 44 Jahren: Serena Williams spielt Einzel in Wimbledon
Tennis
Wimbledon 2026: TV-Coup! Deutsche Tennis-Legende wird Expertin bei diesem Sender