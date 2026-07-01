Tennis
Wimbledon: Alexander Zverev mit viel Mühe und starken Nerven in Runde zwei
Aktualisiert:von SID
ran Mehr Sport
Alexander Zverev feiert Grand-Slam-Titel in Pariser Nachtclub
Videoclip • 01:15 Min
Der French-Open-Sieger setzt sich in seinem Erstrunden-Match in Wimbledon in vier knappen Sätzen durch. Ein Ausrutscher gegen den Belgier Blockx bleibt ohne Folgen.
Alexander Zverev ist mit viel Mühe in seine Titelmission in Wimbledon gestartet. 23 Tage nach seinem Sieg bei den French Open gewann der Hamburger gegen den Belgier Alexander Blockx 6:4, 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 7:6 (7:0) und zog zum achten Mal in die zweite Runde des Rasenklassikers ein.
Für den zweiten Grand-Slam-Sieg wird sich Zverev aber deutlich steigern müssen. Immerhin bewies er auf dem Centre Court in den letzten beiden Tiebreaks Nervenstärke.
Vor zwölf Monaten war Zverev in Wimbledon bereits in Runde eins an Arthur Rinderknech aus Frankreich gescheitert, überhaupt ging es für ihn an der Church Road noch nie weiter als ins Achtelfinale.
Nach dem erlösenden Triumph in Paris startete Zverev mit viel Selbstvertrauen auf seinem ungeliebten Untergrund, beim dritten Sieg des Jahres gegen Blockx wurde ihm aber alles abverlangt.
Nach dem kniffligen Auftakt trifft er nun in der nächsten Runde auf den Franzosen Valentin Royer, Nummer 75 der Weltrangliste.
Nächste Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 17:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream
180 MinBald verfügbar
Heute, 17:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: England – DR Kongo im Stream
180 Min
- Bald verfügbar
Heute, 21:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 21:45 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Belgien – Senegal im Stream
150 Min
Alexander Zverev folgt Yannick Hanfmann in Runde zwei
Vor Zverev war Yannick Hanfmann durch das 6:7 (6:8), 7:6 (11:9), 6:2, 6:3 gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard erstmals in die zweite Runde eingezogen.
Am ersten Wettkampftag hatte schon Jan-Lennard Struff seinen Auftakt gewonnen, Daniel Altmaier könnte dem Trio am Dienstag mit einem Sieg gegen Alex Molcan aus der Slowakei folgen.
Wimbledon sei "schon immer das Grand-Slam-Turnier" gewesen, bei dem er sich "am schwersten getan" habe, hatte Zverev vor seinem Auftakt gesagt: "Persönlich habe ich dieses Jahr allerdings ein anderes Gefühl."
Zverevs Ausrutscher bleibt ohne Folgen
Beide Spieler ließen zunächst bei eigenem Aufschlagspiel nichts anbrennen, bis Zverev das Break zum 5:4 schaffte und anschließend auch den Satz gewann. Blockx erwies sich in seinem erst zweiten Match auf Rasen als hartnäckiger Gegner, schaffte in einem dramatischen Tiebreak den Ausgleich.
Zverev ließ im weiteren Spielverlauf immer wieder Chancen liegen. Im dritten Satz sorgte der Hamburger für einen Schreckmoment, als er ausrutschte und auf den Rasen fiel.
Zverev blieb aber unverletzt - und behielt in den nächsten beiden Tiebreaks die Oberhand.
Mehr Tennis-News
Wimbledon
Zverev verrät private Ziele: "Ich wünsche mir eine riesige Familie"
Wimbledon
Der neue Zverev vor Wimbledon: "Jetzt spielt er erwachsener"
Tennis
Nächster Zverev-Coup in Wimbledon? "Er muss nur an sich glauben"
Wimbledon
Williams-Comeback in Wimbledon gescheitert
Wimbledon
Zverev will sich in Wimbledon "die beste Chance geben"
Wimbledon
Tennis: Wimbledon 2026 live im TV, Stream und Ticker - Auslosung, Teilnehmer und mehr Infos