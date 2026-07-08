Wimbledon: Deutsche Nachwuchsspielerin nach folgenschwerem Wutausbruch disqualifiziert

ran Mehr Sport Naomi Osaka und ihre wildesten Outfits Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Die deutsche Nachwuchsspielerin Ida Wobker hat beim Grand Slam in Wimbledon für ein unrühmliches Aus gesorgt.

Für das deutsche Tennis-Talent Ida Wobker endete der Grand Slam in Wimbledon schon in der ersten Runde. Die 15-Jährige wurde im Juniorinnen-Wettbewerb nach einem folgenschweren Wutausbruch disqualifiziert. Im Spiel Gegen die Rumänin Maria Valentina Pop ärgerte sich Wobker während des zweiten Satzes so sehr über eine verschlagene Rückhand, dass sie ihren Schläger auf den Rasen knallte. Wimbledon: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz heute live - Viertelfinale im TV, Stream und Liveticker Von dort flog das Racket der Teenagerin direkt ins Publikum auf dem Court 11 und traf einen Fan unglücklich.

Wobker verlor im ersten Satz mit 0:6 Daraufhin folgte gemäß den Regeln die sofortige Disqualifikation der jungen deutschen Spielerin, die den ersten Satz zuvor mit 0:6 verlor. Im zweiten Satz stand es 5:5 und 0:30 aus Sicht von Wobker, als sie sich zu ihrem Wutausbruch hinreißen ließ. "Es war ganz unglücklich. Eigentlich ist sie null aggressiv", sagte Ex-Bundestrainerin Barbara Rittner, die Wobker betreut. "Es ist todtraurig. Ich war dann mit ihr auch im Schiedsrichter-Büro. Sie hat nur geweint und schämt sich sehr. Aber sie wird daraus lernen", sagte Rittner. Wobker ist im Juniorinnen-Ranking auf Platz 17 der Welt, war aber für den Grand Slam in Wimbledon dennoch nicht gesetzt. Zuvor ging sie im Jahr 2026 auch schon beim Juniorinnen-Wettbewerb der French Open an den Start, scheiterte in Paris jedoch schon zum Auftakt an der Südkoreanerin und späteren Viertelfinalistin Ha Eum Lee in drei Sätzen (6:3, 1:6, 4:6). Wimbledon - Topstar nach frühem Aus: "Will mich total betrinken"

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