Wimbledon - Das ist der Turnierbaum für Alexander Zverev beim Grand Slam in London

ran Mehr Sport Tennis: Müller feiert Zverevs Grand-Slam-Titel Videoclip • 01:05 Min Link kopieren Teilen

Wie weit geht die Reise für Alexander Zverev beim prestigeträchtigen Rasenturnier in Wimbledon? Wir zeigen den möglichen Weg ins Finale.

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2. Runde Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) – Valentin Royer (Frankreich/Nr. 75) 6:1, 6:3, 7:6 (7:3) In Runde zwei wartete der Franzose Valentin Royer. Der 25-Jährige ist eigentlich ein Sandplatz-Spezialist und hat auf diesem Belag drei Challenger-Turniere gewonnen. Gegen Zverev schlug er sich im dritten Satz wacker. Trotzdem insgesamt kein Problem für den an Nummer zwei gesetzten Deutschen. Er gewann glatt in drei Sätzen.

3. Runde Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) – Marcos Giron (USA) 6:2, 7:6 (7:4), 6:4 In Runde drei ging es für Zverev gegen Marcos Giron. Vor Turnierstart sahen viele Matteo Arnaldi in diese Runde als Zverev-Gegner. Der Wimbledon-Halbfinalist musste jedoch schon nach der 1. Runde die Segel streichen. Der US-Amerikaner wurde für Zverev nicht zum Stolperstein. Nur im zweiten Satz war es etwas knapper. Mit einer herausragenden Quote an ersten Aufschlägen ließ der Amerikaner keine Breakbälle zu und zwang den Deutschen in den Tiebreak. Als der zweite Satz dann aber in der Tasche war, war Zverev nicht mehr aufzuhalten.

Achtelfinale Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) – Jiri Lehecka (Tschechien/Nr. 14) 6:4, 7:5, 3:6, 7:6 (8:6) Der 24 Jahre alte Tscheche schickt sich an, erstmals so richtig weit bei einem Grand-Slam-Turnier zu kommen. Mit jeweils zwei Viertel- und Achtelfinalteilnahmen konnte Lehecka schon oben anklopfen. Zudem hat er bereits zwei ATP-Turniere gewonnen. Zverev und Lehecka trafen im Jahr 2023 zweimal aufeinander, wovon beide jeweils eine Partie für sich entscheiden konnten. Der Tscheche ist ein Allrounder, der durchaus auch auf Rasen Akzente setzen kann. Wimbledon: Alexander Zverev vs. Jiri Lehecka heute live - Achtelfinale im TV, Stream und Ticker - wann geht es weiter?

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Viertelfinale Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) – Taylor Fritz (USA/Nr. 6) Taylor Fritz ist neben Jannik Sinner der Angstgegner schlechthin für Zverev. Der US-Amerikaner führt im direkten Vergleich deutlich mit 10:5. Zverev konnte keines der letzten sieben Partien für sich entscheiden. Auf Rasen spricht die Bilanz auch mit 3:2 für Fritz. Der US-Amerikaner kann vor allem mit seinem enorm harten Aufschlägen überzeugen. 2024 stand Fritz im Wimbledon-Viertelfinale, 2025 sogar im Halbfinale. Sonderlich gut stehen die Voraussetzungen für den Deutschen also nicht. Wimbledon: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz heute live - Viertelfinale im TV, Stream und Liveticker

Halbfinale Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) – Flavio Cobolli (Italien/Nr. 9) In einem möglichen Halbfinale könnte der Deutsche auf Flavio Cobolli treffen. Gegen den Italiener gewann Zverev bei den French Open im Finale seinen ersten Grand-Slam-Titel. Auch ein Aufeinandertreffen mit Benjamin Shelton wäre möglich gewesen. Der US-Amerikaner scheiterte jedoch überraschend in Runde eins. Tennis: Alexander Zverev trotz Grand-Slam-Sieg "kein Favorit" in Wimbledon

Finale Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) – Jannik Sinner (Italien/Nr. 1) Jannik Sinner hat Alexander Zverev zuletzt regelmäßig die Grenzen aufgezeigt. Der Italiener konnte die letzten neun Duelle mit dem gebürtigen Hamburger allesamt für sich entscheiden. Trotz des frühen French-Open-Aus ist Sinner der klare Titelfavorit. Die Nummer eins der Welt geht als Titelverteidiger ins Rennen und ist der Mann, den es zu schlagen gilt. Zverev wird im Falle des Falles hoffen, dass zuvor schon ein anderer seinen härtesten Rivalen aus dem Rennen genommen hat. Realistisch betrachtet, ist es aber deutlich wahrscheinlicher, dass Sinner im Endspiel steht, als dass Zverev dieses erreicht.

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