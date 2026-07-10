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Finale in Wimbledon

Wimbledon-Finale live: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner im TV, Livestream - Uhrzeit und Übertragung

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Mehr Sport

Wimbledon: "No-Name"-Gegner! Fans lästern trotz Zverevs Finaleinzug

Videoclip • 01:54 Min

Das Wimbledon-Finale steht an. Erstmals hat sich Alexander Zverev für das Finale beim Rasen-Grand-Slam qualifiziert und wird dort auf Jannik Sinner treffen.

Blockbuster-Finale in Wimbledon zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner. Nach dem Triumph in Paris möchte die deutsche Nummer 1 seinen zweiten Grand-Slam-Titel in Folge gewinnen.

Zverev hat sich im Halbfinale gegen den Briten Arthur Fery mit 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. durchgesetzt und wartet nun auf den Sieger den Südtiroler Sinner, der wiederum Novak Djokovic im Halbfinale in drei Sätzen bezwang.

Kann der Deutsche das Jahr 2026 weiter vergolden und auch auf dem Rasenplatz triumphieren? ran zeigt euch, wie ihr das Finale live verfolgen könnt.

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Sinner vs. Sinner live: Das Wimbledon-Halbfinale im Überblick

  • Paarung: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner

  • Wettbewerb: Wimbledon 2026, Finale (Herren)

  • Datum: Freitag, 12. Juli 2026

  • Uhrzeit: nicht vor 16:00 Uhr (MESZ)

  • Austragungsort: Centre Court, All England Lawn Tennis and Croquet Club (London)

Zverev gegen Sinner: Läuft das Wimbledon-Finale im Free-TV?

Nein, das Match wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Die exklusiven Übertragungsrechte für Wimbledon liegen in Deutschland beim Pay-TV-Sender Amazon Prime Video. Im klassischen Free-TV (wie ARD, ZDF oder RTL) gibt es keine Live-Bilder aus London.

Normalerweise wäre für Amazon Prime Video ein kostenpflichtiges Abo notwendig, jedoch kündigte Amazon bereits an, das Finale von Zverev kostenlos zu übetragen.

Wimbledon im Liveticker: Zverev im Wimbledon-Finale bei ran.de verfolgen

Wer kein Prime-Abo hat oder während des Spiels arbeiten muss, bleibt bei uns trotzdem hautnah dran. Wir bieten zum Spiel Alexander Zverev gegen Jannik Sinner in Wimbledon einen ausführlichen Liveticker auf ran.de an. Dort versorgen wir euch mit allen Punkten, Breakbällen und den wichtigsten Statistiken in Echtzeit.

Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick

Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:

Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

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