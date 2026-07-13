Wimbledon: Jannik Sinner bejubelt besonderen Triumph - und schwärmt von Alexander Zverev

Der fünfte Grand-Slam-Titel ist für Jannik Sinner ein ganz besonderer. Im Zuge des Triumphs zollt er Alexander Zverev Respekt.

"Für mich bedeutet dieser Sieg sehr viel, denn nach dem, was in Paris passiert ist, war es sehr schwer", sagte Sinner nach seinem Triumph im Finale von Wimbledon: "Aber als ich hierherkam, habe ich versucht, mich in die bestmögliche Ausgangsposition zu bringen, um so konkurrenzfähig wie möglich zu sein."

Bei den French Open war Sinner vor knapp zwei Monaten nach einem körperlichen Einbruch als hoher Favorit sensationell in der zweiten Runde gescheitert.

Nun schlug er den Paris-Sieger Alexander Zverev im Endspiel des Rasen-Klassikers in vier Sätzen und verteidigte seinen Titel im All England Club erfolgreich. "Ein Grand-Slam-Finale zu spielen, das ist so selten und so besonders. Deshalb nehme ich die Dinge nie als selbstverständlich hin", erklärte Sinner.

Der 24 Jahre alte Italiener, der seinen Status als klare Nummer eins der Tenniswelt zementierte, fand auch lobende Worte für seinen Gegner.