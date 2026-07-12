Bei seiner Final-Niederlage in Wimbledon hat sich Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev am Knie verletzt.

Alexander Zverev hat sich bei seinem Sturz während des Wimbledonfinals das rechte Knie überdehnt.

Das sagte der French-Open-Sieger nach seiner 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6-Niederlage im Endspiel des Rasen-Klassikers gegen den neuen und alten Champion Jannik Sinner. "Es ist ein bisschen angeschwollen tatsächlich", meinte Zverev, er könne aber "normal gehen".

Zverev war im dritten Satz auf dem Rasen des Centre Courts ausgerutscht und hatte sich dabei das Knie überstreckt. Der Hamburger lag anschließend mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Boden, bis ihm Sinner aufhalf. Zverev konnte die Partie fortsetzen, das eigene Spiel war nur leicht eingeschränkt.