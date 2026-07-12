ran Mehr Sport Sinner zu gut für Zverev! Fans haben schlimmen Verdacht Videoclip • 02:36 Min Link kopieren Teilen

Der Hamburger Alexander Zverev hat den Titel in Wimbledon gegen seinen Angstgegner Jannik Sinner verpasst - und seine Kritiker damit unfreiwillig bestätigt. Ein Kommentar

Von Christoph Gailer Genau auf den Tag fünf Wochen nach dem Triumph bei den French Open hatte Tennisstar Alexander Zverev die Chance, in Wimbledon den zweiten Grand-Slam-Titel seiner Karriere zu holen. Doch einmal mehr war für den Hamburger kein Vorbeikommen am Weltranglistenersten Jannik Sinner, obwohl Zverev den ersten Satz gewann. Der Italiener bleibt somit Zverevs Angstgegner und die Niederlage gibt den Kritikern des 1,98-Meter-Hünen neues Futter. Alexander Zverev: Wimbledon-Finalist mit Diabetes - was bedeutet die Erkrankung für den deutschen Tennis-Star? Zum einen hat der 29-Jährige bei seiner fünften Final-Teilnahme bei einem Grand Slam die vierte Pleite kassiert, zum anderen ausgerechnet auch noch gegen Sinner - der Südtiroler hat Zverev nun zehn Mal in Folge auf der Tour geschlagen, die Serie hält bereits seit 2024 an. Eine Serie, die viel über den Status Quo aussagt und nicht wegzudiskutieren ist. Am Sonntag hielt Zverev das Spiel die ersten beiden Sätze lang offen, doch als es darauf ankam, fehlten die letzten Prozentpunkte. Nicht viel, aber genug, um wieder zu verlieren.

Zverev nutzte das einmalige Zeitfenster in Paris perfekt Diese Fakten sind nun natürlich Wasser auf die Mühlen der Zverev-Kritiker, die schon nach seinem French-Open-Sieg mahnend anmerkten, dass er in Paris nicht zuletzt vom für ihn günstigen Turnierverlauf profitierte. Carlos Alcaraz konnte aufgrund einer Verletzung gar nicht antreten und Sinner schied in der französischen Hauptstadt überraschend früh wegen körperlichen Problemen aus. So war das Feld frei für Zverev, der im Finale dann den italienischen Außenseiter Flavio Cobolli schlagen und seinen ersten Grand-Slam-Triumph feiern konnte. Dass er durch Sinners frühes Aus in Paris plötzlich zum Topfavorit aufstieg und dennoch die Nerven behielt, ist Zverev hingegen mental sehr hoch anzurechnen. Allerdings war schon damals klar, dass diese Chance ziemlich sicher nur einmal bestehen würde, dass sowohl Sinner als auch Alcaraz bei einem Grand Slam nicht in den entscheidenden Runden dabei sein würden.

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