Wimbledon: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff heute live - Viertelfinale im TV, Stream und Ticker

Wimbledon läuft und Jan-Lennard Struff steht sensationell im Viertelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Jannik Sinner verfolgen könnt.

Der Viertelfinal-Einzug in Wimbledon ist schon jetzt einer der größten Erfolge in der Karriere von Jan-Lennard Struff.

In der Runde der letzten Acht wartet auf den 36-Jährigen mit Jannik Sinner eine absolute Herkulesaufgabe. Der Italiener ist der Topfavorit auf den Titel in London.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale in Wimbledon von Jan-Lennard Struff zusammengefasst.