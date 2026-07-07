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Wimbledon: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff heute live - Viertelfinale im TV, Stream und Ticker

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Videoclip • 01:15 Min

Wimbledon läuft und Jan-Lennard Struff steht sensationell im Viertelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Jannik Sinner verfolgen könnt.

Der Viertelfinal-Einzug in Wimbledon ist schon jetzt einer der größten Erfolge in der Karriere von Jan-Lennard Struff.

In der Runde der letzten Acht wartet auf den 36-Jährigen mit Jannik Sinner eine absolute Herkulesaufgabe. Der Italiener ist der Topfavorit auf den Titel in London.

ran hat alle Informationen zum Viertelfinale in Wimbledon von Jan-Lennard Struff zusammengefasst.

Die nächsten Sport-Livestreams

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Wimbledon in London heute live: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff in der Übersicht

  • Spiel: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff

  • Wettbewerb: Wimbledon, Viertelfinale

  • Ort: London

  • Datum: 07. Juli 2026

  • Uhrzeit: 14:00 Uhr

Wimbledon heute live: Wann beginnt das Match von Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff?

Das Match zwischen Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff findet am 07. Juli statt. Beginnen soll das Match um 14:00 Uhr.

Wimbledon heute live: Wer überträgt das Match von Jan-Lennard Struff und Jannik Sinner im Free-TV und Pay-TV?

Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.

Wimbledon heute live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff?

Einen Liveticker für das Match zwischen Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff gibt es wie gewohnt auf ran.de.

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Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick

Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:

Qualifikation: 22. bis 25. Juni

1. Runde: 29. und 30. Juni

2. Runde: 1. und 2. Juli

3. Runde: 3. und 4. Juli

Achtelfinale: 5. und 6. Juli

Viertelfinale: 7. und 8. Juli

Halbfinale Damen: 9. Juli

Halbfinale Herren: 10. Juli

Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli

Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli

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