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Wimbledon: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff heute live - Viertelfinale im TV, Stream und Ticker
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Videoclip • 01:15 Min
Wimbledon läuft und Jan-Lennard Struff steht sensationell im Viertelfinale. ran zeigt euch, wie ihr seinen Auftritt gegen Jannik Sinner verfolgen könnt.
Der Viertelfinal-Einzug in Wimbledon ist schon jetzt einer der größten Erfolge in der Karriere von Jan-Lennard Struff.
Wimbledon: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff am 07. Juli ab 14:00 Uhr im Liveticker
Wimbledon - Viertelfinale im Blick: Alexander Zverev von Sperrstunde ausgebremst
In der Runde der letzten Acht wartet auf den 36-Jährigen mit Jannik Sinner eine absolute Herkulesaufgabe. Der Italiener ist der Topfavorit auf den Titel in London.
ran hat alle Informationen zum Viertelfinale in Wimbledon von Jan-Lennard Struff zusammengefasst.
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Wimbledon in London heute live: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff in der Übersicht
Spiel: Jannik Sinner vs. Jan-Lennard Struff
Wettbewerb: Wimbledon, Viertelfinale
Ort: London
Datum: 07. Juli 2026
Uhrzeit: 14:00 Uhr
Wimbledon heute live: Wann beginnt das Match von Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff?
Das Match zwischen Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff findet am 07. Juli statt. Beginnen soll das Match um 14:00 Uhr.
Wimbledon heute live: Wer überträgt das Match von Jan-Lennard Struff und Jannik Sinner im Free-TV und Pay-TV?
Das gesamte Turnier wird in Deutschland exklusiv bei Prime Video übertragen. Ein klassisches Free-TV-Angebot für die Live-Matches gibt es nicht.
Wimbledon heute live: Wo gibt's einen Liveticker für das Match von Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff?
Einen Liveticker für das Match zwischen Jannik Sinner und Jan-Lennard Struff gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Wimbledon 2026: Der Zeitplan im Überblick
Hier findest du die wichtigsten Termine für das Turnier in London:
Qualifikation: 22. bis 25. Juni
1. Runde: 29. und 30. Juni
2. Runde: 1. und 2. Juli
3. Runde: 3. und 4. Juli
Achtelfinale: 5. und 6. Juli
Viertelfinale: 7. und 8. Juli
Halbfinale Damen: 9. Juli
Halbfinale Herren: 10. Juli
Finale Damen & Doppel Herren: 11. Juli
Finale Herren & Doppel Damen: 12. Juli
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