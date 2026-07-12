Beim Wimbledon-Finale zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner tummeln sich neben Bundeskanzler Friedrich Merz zahlreiche Stars auf der Tribüne

Das Wimbledon-Finale 2026 zwischen Alexander Zverev und Jannik Sinner ist auch auf der Tribüne ein Schaulaufen großer Namen.

So sitzt etwa Mega-Star Jennifer Lopez im Publikum im Londoner All England Cup, um das Endspiel des Rasen-Grand-Slams zu verfolgen, an ihrer Seite Schauspieler Tom Hiddleston.

Ebenso sind die Hollywood-Stars Nicole Kidman, Dustin Hoffman, Liam Hemsworth und Ben Stiller in London, um das Finale vom Wimbledon zu verfolgen.

Und natürlich Prinz William mit seiner Frau Kate und den beiden Kindern.

Bayern-Star Serge Gnabry ist auch im Wimbledon, um den bekennenden FCB-Fan Zverev zu unterstützen. Am Tag davor beim Wimbledon-Finale der Frauen saß der frühere Frankfurt-Stürmerstar Hugo Ekitike auf der Tribüne.

Aus deutscher Sicht drückte Bundeskanzler Friedrich Merz am Sonntag Zverev im Wimbledon-Finale vor Ort die Daumen.

"Es ist schon etwas Besonderes und ich hoffe, dass es dem deutschen Tennis auch wieder ein bisschen Aufschwung gibt", sagte Merz im Londoner All England Club bei "Prime Video" vor Zverevs Partie gegen den Italiener Jannik Sinner am Sonntag (im Liveticker).

"Ich verfolge es heute mit großer Spannung und natürlich mit Daumendrücken für Alexander Zverev. Ich habe ihm gratuliert, als er Roland Garros gewonnen hat, und habe ihm gesagt, 'wenn du ins Endspiel in Wimbledon kommst, komme ich'", sagte Merz, der sein Versprechen nun wahr machte.