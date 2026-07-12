Alexander Zverev im Wimbledon-Finale: Ist Freundin Sophia Thomalla anwesend?

ran Mehr Sport Wimbledon: "No-Name"-Gegner! Fans lästern trotz Zverevs Finaleinzug Videoclip • 01:54 Min Link kopieren Teilen

Beim French-Open-Coup von Alexander Zverev saß Freundin Sophia Thomalla nicht auf der Tribüne. Doch wird die 36-Jährige beim Wimbledon-Finale dabei sein?

Wimbledon: Verfolgt Sophia Thomalla das Zverev-Finale live? Nein, auch das Finale in Wimbledon wird Sophia Thomalla nicht aus dem Stadion verfolgen. Wie bereits bei den French Open ist die Zverev-Lebensgefährtin beruflich gebunden. Nachdem sie sich vor fünf Wochen mit dem Zug auf den Weg nach Frankreich machte, wird es diesmal das Flugzeug sein. Laut Informationen der "Bild" startet ihr Flieger nach London aber erst nach 20 Uhr. Sollte das Finale (ab 17 Uhr im LIVETICKER) zügig vonstattengehen, könnte Thomalla den Sieg oder die Niederlage ihres Freundes noch am Gate verfolgen. Zieht sich die Angelegenheit länger, könnte das Match auch erst während der Flugzeit oder nach ihrer Ankunft in London enden.

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Wimbledon: Wo treffen Thomalla und Zverev aufeinander? Klar ist, dass nach dem Wimbledon-Finale definitiv eine Feier stattfindet, zu der dann auch Thomalla rechtzeitig eintreffen sollte. Im Falle eines Sieges geht es für Zverev zum Champions Dinner ins Hotel Raffles at The Old War Office, wo in einem schwarzen Frack für die Herren und einem langen festlichen Kleid für die Damen äußerst stilvoll gefeiert werden soll. Traditionell präsentieren Sieger und Siegerin des Turniers nicht nur ihre Trophäen, sondern werden auch miteinander tanzen. Thomalla müsste Zverev also kurzzeitig der Tschechin Linda Noskova überlassen, die die Damen-Konkurrenz am Samstag gewinnen konnte. Sollte Zverev das Finale verlieren, wird laut Angaben der "Bild" zufolge entweder im gemieteten Haus, wo Zverev und sein Team wohnen, oder in der Stadt gefeiert. Der Abschied aus Wimbledon dürfte in diesem Szenario etwas ruhiger und gediegener ausfallen. Am Montag geht es für Zverev zurück zu seinem Wohnort Monte Carlo, wo er zunächst für die Hartplatzsaison Kräfte tanken wird. Der Tennis-Star möchte im Anschluss Vorbereitungsturniere in Montreal und Cincinnati spielen. Thomalla soll bei diesen dem Bericht zufolge mit dabei sein.

Wimbledon: Wie halten Alexander Zverev und Sophia Thomalla Kontakt? Während der Wochen in Wimbledon stehen Zverev und Thomalla laut Angaben des Tennis-Stars überhaupt nicht in Kontakt. Der 29-Jährige ist für die zwei Wochen für niemanden erreichbar - auch nicht für Sophia Thomalla. "Wir überleben auch zwei Wochen ohneeinander. Wir haben eine relativ stabile Beziehung", verdeutlichte Zverev. "Mein Handy ist bei Grand-Slam-Turnieren schon seit Jahren ausgeschaltet", erklärte dieser seine Routine. Zverev ist es wichtig, den vollen Fokus auf das Turnier und seine Aufgabe zu behalten. Ein striktes Prinzip, das sich allerdings bewährt hat. Wimbledon-Finale: Alexander Zverev bekommt Ausnahme-Regelung

Alexander Zverev: Wimbledon-Finalist mit Diabetes - was bedeutet die Erkrankung für den Tennis-Star?

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