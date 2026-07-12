Wimbledon: Nachfolger Alexander Zverev? Michael Stich "ziemlich emotionslos"

Zverev trifft im Finale auf Sinner Bild: AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Alexander Zverev steht nach seinem Triumph bei den French Open auch in Wimbledon im Finale. Damit könnte Zverev in Michael Stichs Fußstapfen treten - was diesen aber unbeeindruckt lässt.

Michael Stich "gönnt" Alexander Zverev den historischen Triumph in Wimbledon - doch große Gefühle würde ein Erfolg des Hamburgers im All England Club nicht beim Champion von 1991 auslösen. "Ich freue mich für ihn, in dem Sinne, dass er es total verdient hätte, wenn er jetzt Wimbledon gewinnt", sagte der Prime-Video-Experte in einer Medienrunde des Streamingdienstes: "Aber es ist ja nicht mein Sieg, den ich erreichen kann." Dementsprechend würde Stich "ziemlich emotionslos" auf den potenziellen Coup des 29-Jährigen reagieren.

Kommende WM-Livestreams bei Joyn Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Aktionsmenü öffnen Jetzt live Jetzt live • American Football Das NFL Network im Livestream Verfügbar auf Joyn 24/7 live Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 10:20 Uhr • Motorsport MotoGP - der Deutschland-GP live Verfügbar auf Joyn 310 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 10:20 Uhr • Motorsport MotoGP - der Deutschland-GP live Verfügbar auf Joyn 310 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 11:00 Uhr • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 11:00 Uhr • Fussball Sport1 Doppelpass zur WM in USA, Kanada und Mexiko Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 13:15 Uhr • Radsport Tour de France im Livestream: 8. Etappe Verfügbar auf Joyn 285 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 13:15 Uhr • Radsport Tour de France im Livestream: 8. Etappe Verfügbar auf Joyn 285 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Heute, 14:15 Uhr • Motorsport GT Masters: Nürburgring, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Heute, 14:15 Uhr • Motorsport GT Masters: Nürburgring, Rennen 2 im Livestream Verfügbar auf Joyn 85 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Mittwoch, 15.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Mittwoch, 15.07. 22:15 • WWE WWE RAW im Stream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Donnerstag, 16.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Donnerstag, 16.07. 22:00 • WWE WWE NXT im Stream Verfügbar auf Joyn 100 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 08:50 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 08:50 • Rugby Nations Championship: Neuseeland - Irland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 10:30 • Rugby Nations Championship: Japan - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 10:30 • Rugby Nations Championship: Japan - Frankreich im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 11:50 • Rugby Nations Championship: Australien - Italien im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 15:00 • Rugby Nations Championship: Fidschi - Schottland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 15:00 • Rugby Nations Championship: Fidschi - Schottland im Livestream Verfügbar auf Joyn 140 Min Link kopieren Teilen

Bald verfügbar Samstag, 18.07. 17:20 • Rugby Nations Championship: Südafrika - Wales im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Aktionsmenü öffnen Bald verfügbar Samstag, 18.07. 17:20 • Rugby Nations Championship: Südafrika - Wales im Livestream Verfügbar auf Joyn 150 Min Link kopieren Teilen mehr anzeigen

- Anzeige -

- Anzeige -