Alexander Zverev bangte sogar um seine Wohnung - so krass teuer ist das Leben als Tennis-Profi

ran Mehr Sport Alexander Zverev kassiert Millionen - so teuer ist sein Profi-Alltag Videoclip • 01:43 Min Link kopieren Teilen

Alexander Zverev hat über seine Ängste nach seiner Verletzung im Jahr 2022 gesprochen und verraten, wie viel ihn sein Lifestyle und sein Dasein als Tennis-Profi jährlich wirklich kostet.

Alexander Zverev teilte in einem Interview mit Jens Knossalla, auf YouTube besser bekannt als "Knossi", Einblicke in sein Leben als Profisportler. Dabei erzählte der Grand-Slam-Sieger unter anderem davon, wie er sich nach seiner Verletzung bei den French-Open vor gut vier Jahren gefühlt hat. Alexander Zverev: Sophia Thomalla gewährt private Einblicke in Pärchenauszeit auf Mallorca

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Alexander Zverev über TV-Job von Sophia Thomalla Es seien auf einmal Fragezeichen in seinem Kopf aufgekommen: "Man überlegt sich dann: 'Okay, also das Leben, das ich führe, kann ich jetzt nicht mehr so weiterleben, weil das Geld mache ich nicht mehr'", erinnerte sich der 28-Jährige. Dabei machte er sich Sorgen, ob er sich seine Wohnung in Monaco noch leisten kann oder auch das gesamte Trainerteam und die weiteren Angestellten.

Wir sind im guten siebenstelligen Bereich jedes Jahr. Alexander Zverev über Kosten für Profi-Karriere

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Alexander Zverev: Sein Leben kostet mehrere Millionen Euro pro Jahr Die immensen Kosten für das Profi-Dasein sind nicht mit anderen Sportarten zu vergleichen: "Als Tennisspieler ist es nicht wie als Fußballspieler, wo du in einen Verein reinkommst und alles für dich gemacht ist", erklärte Zverev weiter. Er selbst habe ein Team aus zwölf Angestellten, darunter Tennistrainer, das Management, einen Arzt und einen Masseur, denen er feste Gehälter sowie die Reisekosten und Hotels bezahlt. "Mein Leben von den Kosten her ist nicht günstig. Wir sind im guten siebenstelligen Bereich jedes Jahr", fügte er hinzu. Zverev über Nachteile von Erkrankung: "Man kann alles mit Diabetes erreichen"

Alexander Zverev: Tennis-Star kritisiert Turnier nach Absagen von Sinner und Djokovic

Tennis: Alexander Zverev rutscht wieder ab: Neue ATP-Weltrangliste veröffentlicht Auf die Nachfrage Knossallas, wie hoch der Betrag genau sei, antwortete Zverev allerdings nicht: "Das sind einige, einige Millionen im Jahr, die mich das kostet, um das weiterzutun, aber das mache ich natürlich, um Leistung zu haben", antwortete der French-Open-Sieger.

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