Ex-Biathletin Laura Dahlmeier starb bei einem tragischen Bergunfall in Pakistan. Die neuesten Entwicklungen in der Übersicht.

+++ Update, 27. Juli, 13:15 Uhr: "Zu gefährlich" - Bergsteigerin warnte Laura Dahlmeier +++

Am morgigen Dienstag jährt sich der Tod von Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier zum ersten Mal. In der "ServusTV"-Dokumentation "Laura Dahlmeier ... einen Schritt zu weit" kommen nun Zeugen des Unglücks zu Wort.

Erschütternd sind dabei unter anderem die Aussagen der spanischen Bergsteigerin Maria Martin, die Dahlmeier nur wenige Tage zuvor im Basecamp getroffen hatte.

"Das Wetter war so wechselhaft, wir hatten vielleicht zwei Stunden Sonne pro Tag, sonst nur Regen. Im Basecamp kamen ständig Lawinen runter, Steine und Eis", erinnerte sich Martin zurück.

So habe sie Dahlmeier und deren Seilpartnerin eindringlich davor gewarnt, den Laila Peak zu besteigen. "In gebrochenem Englisch versuchte ich zu erklären: Es ist gefährlich, unmöglich."

Sogar Fotos von den abgegangenen Lawinen habe sie den beiden gezeigt. "Das war am 24. Juli und die schlimmsten Lawinen kamen tatsächlich erst runter, als Laura das Basecamp schon verlassen hatte."

Bewegend waren derweil auch die Worte von Alan Rousseau, der nach dem Unglück an der Rettungsmission teilgenommen hatte. "Zuerst sahen wir nur das Zelt und dann sahen wir Lauras leblosen Körper."

So habe die Ex-Biathletin noch im Seil gehangen, der Schnee um sie herum sei aber "völlig schwarz von all dem Fels, Schlamm und Dreck" gewesen.

Geborgen werden konnte der Leichnam der 31-Jährigen nicht: "Wir haben alle Möglichkeiten durchgespielt, wie wir da hinkommen könnten. Uns war allen klar: Wer da reingeht, setzt sein eigenes Leben aufs Spiel."