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Bode Miller, Olympiasieger von 2010, wurde in Idaho vorübergehend festgenommen. Der US-Amerikaner hofft, dass das Verfahren eingestellt wird.

Ski-Olympiasieger Bode Miller ist Anfang Juni im US-Bundesstaat Idaho wegen zweier Drogendelikte vorübergehend festgenommen worden. Dies geht nach Informationen des Fernsehsenders ABC aus Gerichtsunterlagen hervor.

Der 48 Jahre alte Miller, Olympiasieger in der Superkombination 2010 und vierfacher Weltmeister, kam nach Zahlung einer Kaution von 5000 Dollar auf freien Fuß. Er plädiert auf nicht schuldig. Sein Gerichtstermin ist für den 29. Juli angesetzt.

Er sei wegen des schnellen Überholens eines anderen Fahrzeugs auf einem Highway in Idaho von der Polizei gestoppt worden, bestätigte Miller auf Instagram.