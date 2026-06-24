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WM 2026: FIFA will kurzfristig Regel für Elfmeterschießen ändern

Veröffentlicht:

von ran.de

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Videoclip • 01:44 Min

Kurz vor dem Start der K.-o.-Runde will die FIFA eine Regel für das Elfmeterschießen ändern. Dabei geht es um das Münzwurfverfahren, das die Reihenfolge und das Tor, auf das geschossen wird, bestimmt.

Wie "The Athletic" berichtet, will die FIFA kurzfristig eine Regel für das Elfmeterschießen ändern, die bereits in der K.-o.-Runde der laufenden WM in Kraft treten soll.

Dabei handelt es sich um den Münzwurf vor dem Elfmeterschießen. Bisher muss der Schiedsrichter zwei Würfe durchführen: einen, um zu entscheiden, wer zuerst schießt, und einen zweiten, um zu bestimmen, auf welches Tor geschossen werden soll.

Die neue Regel würde dafür sorgen, dass fortan nur noch ein Münzwurf stattfindet, und die siegreiche Mannschaft sich entscheiden müsste, ob sie als Erste oder Zweite antritt oder von welcher Seite sie schießen möchte.

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WM 2026: Neue Elfmeterschießen-Regel muss schnell genehmigt werden

Wenn die Regel in der K.-o.-Runde gelten soll, müsste das International Football Association Board (IFAB) den Vorschlag vor dem Beginn am 28. Juni genehmigen.

Es ist derzeit noch unklar, ob die Regel - sofern sie genehmigt wird - in Zukunft auch in anderen Wettbewerben umgesetzt wird oder ob die Entscheidung darüber bei den Veranstaltern liegen würde.

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