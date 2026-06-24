Für das Duell zwischen Ghana und England haben die Afrikaner auf die Unterstützung eines Schamanen gebaut, der angeblich Bayern-Stürmer Harry Kane verflucht hat.

Ein Schamane hatte vor dem WM-Duell zwischen Ghana und England am Dienstag angekündigt, Bayern-Stürmer Harry Kane zu verfluchen. Und es half offenbar: Der Angreifer blieb torlos, die "Three Lions" kamen nicht über ein 0:0 hinaus.

"Ich arbeite an Harry Kane. Ich habe schon früher gezeigt, was ich kann, also weiß ich, was ich tun muss, um ihn zu stoppen", sagte Nana Kwaku Bonsam vor dem Spiel dem "Daily Star".

Dabei wünschte er Kane keine schwere Verletzung, "es soll nur gerade genug sein, um ihn gegen mein Land zu stoppen. Ich werde meine Arbeit so verrichten, dass es Ghana hilft", führte der selbsterklärte Schamane aus.

Noch genauer sagte er: "Es wird ihn davon abhalten, Tore zu schießen." Den Versprechungen sollten Taten folgen: Es lief die 86. Minute, als Harry Kane nach einem Lattentreffer frei zum Torabschluss kam und den Ball weit über das Tor setzte. Damit vergab Kane die größte Chance auf einen Sieg Englands.