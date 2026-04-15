Sherrone Moore, Ex-Coach des Football-Teams der Michigan Wolverines, musste sich zuletzt mit unschönen Vorwürfen auseinandersetzen. Jetzt steht das Urteil fest.

Der frühere Head Coach des College-Football-Teams der Michigan Wolverines, Sherrone Moore, ist wegen Hausfriedensbruchs und der missbräuchlichen Nutzung eines Telekommunikationsgeräts zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten und einer Geldstrafe von 1000 Dollar verurteilt worden.

Moore wurde im Dezember von den Wolverines entlassen, nachdem er eine unzulässige Beziehung mit einer Mitarbeiterin geführt hatte. Noch am Tag der Entlassung soll er die Frau in deren Wohnung aufgesucht und gedroht haben, sich mit Buttermessern umzubringen.

Ursprünglich sollte Moore wegen schweren Hausfriedensbruchs und Stalking angeklagt werden. Er einigte sich im März mit den Behörden aber auf einen Deal, durch den die schwerwiegenden Anklagepunkte fallengelassen und auf die zwei übrig gebliebenen Anschuldigungen reduziert wurden.

"Wenn ich mir die Gesamtsituation anschaue, halte ich eine Inhaftierung nicht für angemessen", sagte Bezirksrichter Cedric Simpson während der Urteilsverkündung am Dienstag. "Ich warne Sie, Mr. Moore: Sollte es zu einem Verstoß kommen, ist alles vorbei. Ich schicke Menschen nicht gerne ins Gefängnis, aber ich habe kein Problem damit, dies zu tun."