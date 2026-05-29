Michael Onwenu hat eine Vertragsanpassung akzeptiert und auf Gehalt verzichtet. Das gibt den New England Patriots mehr Spielraum beim Cap Space.

Guard Michael Onwenu und die New England Patriots haben sich auf eine Vertragsanpassung für die Saison 2026 geeinigt.

Laut "ESPN"-Reporter Mike Reiss verdient der 28-Jährige in seinem letzten Vertragsjahr nur zehn Millionen US-Dollar. Das sind 7,5 Millionen US-Dollar weniger als bisher, jedoch erhält er die gesamte Summe in Form von Boni und Garantien.

Onwenu absolvierte in den vergangenen beiden Spielzeiten jedes Spiel der Regular Season als Starter. Insgesamt machte er bisher 98 Spiele für die Patriots.