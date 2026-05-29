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NFL - New England Patriots: Offense-Star akzeptiert Gehaltsreduzierung

Aktualisiert:

von Malte Ahrens

ran Fußball

WM 2026: NFL-Stadion wird zu Fußball-Tempel

Videoclip • 01:01 Min

Michael Onwenu hat eine Vertragsanpassung akzeptiert und auf Gehalt verzichtet. Das gibt den New England Patriots mehr Spielraum beim Cap Space.

Guard Michael Onwenu und die New England Patriots haben sich auf eine Vertragsanpassung für die Saison 2026  geeinigt.

Laut "ESPN"-Reporter Mike Reiss verdient der 28-Jährige in seinem letzten Vertragsjahr nur zehn Millionen US-Dollar. Das sind 7,5 Millionen US-Dollar weniger als bisher, jedoch erhält er die gesamte Summe in Form von Boni und Garantien.

Onwenu absolvierte in den vergangenen beiden Spielzeiten jedes Spiel der Regular Season als Starter. Insgesamt machte er bisher 98 Spiele für die Patriots.

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New England Patriots schaufeln Cap Space frei

Gedraftet wurde Onwenu in der sechsten Runde im Jahr 2020. 2024 hatte er eine Vetragsverlängerung über drei Jahre und 57 Millionen US-Dollar unterschrieben.

Für die Patriots wird durch die Änderung des Onwenu-Vertrags mehr Cap Space frei, der wiederum für neue Spieler genutzt werden kann. Demnach hat die Franchise durch den Move derzeit 42,5 Millionen US-Dollar zur Verfügung.

Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte um Wide Receiver A.J. Brown von den Philadelphia Eagles. Auch vorher war die Franchise allerdings unter der geforderten Summe der NFL.

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