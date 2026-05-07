ELF kommuniziert Sanierungslösung und forciert nachhaltige Fortführung der Liga

29.06.2025, xhbx, American Football ELF European League of Football, Frankfurt Galaxy - Prague Lions v.l. American Football Bälle mit EFL und NFL, American Football Herren, USA Logo (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-VIDEO) Frankfurt am Main *** 29 06 2025, xhbx, American Football ELF European League of Football, Frankfurt Galaxy Prague Lions v l American Football Balls with EFL and NFL Logo DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI VIDEO Frankfurt am Main

Die European League of Football versucht, nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in die Zukunft zu blicken. Die ersten Schritte sollen nun gegangen werden.

Hat die European League of Football doch noch eine Zukunft? Wie die ELF in einer Pressemitteilung erklärte, konnte "im Rahmen eines strukturierten Investorenprozesses eine Lösung zur Fortführung des Geschäftsbetriebs der Liga erarbeitet werden."

Demnach "konnte eine Vereinbarung zwischen dem Insolvenzverwalter Andreas Romey und dem Gesellschafterkonsortium um den ELF-Liga-Gründer Zeljko Karajica zum Erhalt der ELF geschlossen werden", die beabsichtigt, "die insolvente ELF mittels eines Insolvenzplans zu entschulden und in eine neue Gesellschaft zu überführen."

Schon im Juni soll den Gläubigern der ELF ein "Insolvenzplan durch den Insolvenzverwalter vorgelegt werden." Ziel sei die "nachhaltige Fortführung der Liga unter einer angepassten Gesellschafterstruktur."

Insolvenzverwalter Romey dazu: "Die gefundene Lösung eröffnet eine tragfähige Fortführungsperspektive für die ELF und bietet ein gutes Ergebnis für die Gläubiger."