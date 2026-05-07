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ELF kommuniziert Sanierungslösung und forciert nachhaltige Fortführung der Liga
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Die European League of Football versucht, nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in die Zukunft zu blicken. Die ersten Schritte sollen nun gegangen werden.
Hat die European League of Football doch noch eine Zukunft? Wie die ELF in einer Pressemitteilung erklärte, konnte "im Rahmen eines strukturierten Investorenprozesses eine Lösung zur Fortführung des Geschäftsbetriebs der Liga erarbeitet werden."
Demnach "konnte eine Vereinbarung zwischen dem Insolvenzverwalter Andreas Romey und dem Gesellschafterkonsortium um den ELF-Liga-Gründer Zeljko Karajica zum Erhalt der ELF geschlossen werden", die beabsichtigt, "die insolvente ELF mittels eines Insolvenzplans zu entschulden und in eine neue Gesellschaft zu überführen."
Schon im Juni soll den Gläubigern der ELF ein "Insolvenzplan durch den Insolvenzverwalter vorgelegt werden." Ziel sei die "nachhaltige Fortführung der Liga unter einer angepassten Gesellschafterstruktur."
Insolvenzverwalter Romey dazu: "Die gefundene Lösung eröffnet eine tragfähige Fortführungsperspektive für die ELF und bietet ein gutes Ergebnis für die Gläubiger."
Spielbetrieb der ELF soll fortgeführt werden
Geschäftsführer Zeljko Karajica ergänzte: "Mein besonderer Dank gilt Andreas Romey und seiner Kanzlei ECKERT Rechtsanwälte für die außerordentlich konstruktive und zielgerichtete Zusammenarbeit. Unser Konzept stellt einen wesentlichen Meilenstein im Rahmen des Sanierungsprozesses dar."
"Gemeinsam mit dem neu zusammengestellten Kreis an Gesellschaftern werden wir die Restrukturierung der ELF konsequent umsetzen und eine erfolgreiche Fortführung des Spielbetriebs weiter vorantreiben", so der ELF-Mitbegründer weiter.
Dazu gehört insbesondere "die Entwicklung eines überarbeiteten Franchise-Modells mit einem verlässlichen und nachhaltig aufgestellten Teilnehmerfeld."