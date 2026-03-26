ELF ist offiziell insolvent: Sanierung in Eigenregie gescheitert - Verfahren eingeleitet

Nachdem die ELF im Februar einen Antrag auf ein vorläufiges Eigenverantwortungsverfahren gestellt hatte, wurde nun offiziell ein Insolvenzverfahren eingeleitet.

Die European League of Football (ELF) ist offiziell insolvent. Die entsprechende Bekanntmachung vom 25. März ist öffentlich einsehbar.

Das Amtsgericht Hamburg leitete das Verfahren am 23. März ein. Als Insolvenzverwalter wurde der Hamburger Rechtsanwalt Andreas Romey bestellt. Dieser war bereits vorläufiger Insolvenzverwalter der ELF, seit die Liga Anfang Februar einen Antrag auf Insolvenz in Eigenverantwortung gestellt hatte.

Durch diese Maßnahme wollte Geschäftsführer Zeljko Karajica ursprünglich den Spielbetrieb für die kommende Saison sicherstellen. Das Verfahren sollte laut der Liga Teil eines Sanierungsplan sein, um die ELF "wirtschaftlich neu auszurichten und finanziell gestärkt in die Zukunft zu gehen".

Nun entscheidet nicht mehr die ELF selbst über ihre Finanzen und Vermögenswerte, sondern der gerichtlich bestellte Verwalter.