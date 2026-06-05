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NFL: Häusliche Gewalt? Broncos-Star festgenommen
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:03 Min
Broncos-Linebacker Jonathon Cooper muss sich vor Gericht verantworten. Dem Pass Rusher wird häusliche Gewalt vorgeworfen.
Negativ-Schlagzeile aus der besten Football-Liga der Welt.
Am Donnerstagabend wurde Jonathon Cooper, seines Zeichens Pass Rusher der Denver Broncos, wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt und Sachbeschädigung festgenommen. Dies geht aus Haftunterlagen des Douglas County Sheriff's Office hervor.
Demnach wurde der Linebacker um 23:16 Uhr Ortszeit von Beamten des Parker Police Department in Denver verhaftet und gut drei Stunden später in das Gefängnis von Douglas County überstellt.
Am Freitagmorgen erschien Cooper bereits vor Gericht, nach einer Anhörung wurde er gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen. Sein nächster Gerichtstermin ist für kommenden Montag angesetzt.
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Auch Freundin von der Polizei festgenommen
Bemerkenswert: Coopers langjährige Freundin wurde laut "Denver Post" am späten Donnerstagabend ebenfalls festgenommen, auch ihr wird häusliche Gewalt und Sachbeschädigung vorgeworfen.
Laut einer eidesstattlichen Erklärung warf die Lebensgefährtin Cooper vor, sie betrogen zu haben, was zu einem Streit geführt haben soll. Die Frau gab an, sein Handy genommen und durch den Raum geworfen zu haben.
Der Sportler wiederum sagte aus, seine Freundin an den Oberarmen gepackt zu haben, um an sein Handy zu kommen. Als sie erneut nach seinem Mobiltelefon griff, habe er "seinen Nacken gegen ihren Nacken gedrückt, um sie daran zu hindern, es zu bekommen".
Die Denver Broncos und die NFL gaben in Erklärungen an, "über die Angelegenheit informiert" zu sein.
Cooper glänzt in der Broncos-Defense
Cooper wurde 2021 von den Broncos in der siebten Runde gedraftet und entwickelte sich seither zu einem der besten Edge Rusher des Teams. Er startete in 65 von 81 Spielen der Regular Season.
Gemeinsam mit Pro Bowler Nik Bonitto und dem Defensive Player of the Year 2024, Patrick Surtain II, ist Cooper einer der Stars der Broncos-Defense, die in der zurückliegenden Saison brillieren konnte.
2024 unterzeichnete er eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und 54 Millionen US-Dollar.
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