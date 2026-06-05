NFL NFL-Star Odell Beckham Jr. überrascht Teamkollegen Videoclip • 01:03 Min Link kopieren Teilen

Broncos-Linebacker Jonathon Cooper muss sich vor Gericht verantworten. Dem Pass Rusher wird häusliche Gewalt vorgeworfen.

Negativ-Schlagzeile aus der besten Football-Liga der Welt. Am Donnerstagabend wurde Jonathon Cooper, seines Zeichens Pass Rusher der Denver Broncos, wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt und Sachbeschädigung festgenommen. Dies geht aus Haftunterlagen des Douglas County Sheriff's Office hervor. Hall of Fame? Russell Wilson wird der NFL Probleme bereiten Demnach wurde der Linebacker um 23:16 Uhr Ortszeit von Beamten des Parker Police Department in Denver verhaftet und gut drei Stunden später in das Gefängnis von Douglas County überstellt. Am Freitagmorgen erschien Cooper bereits vor Gericht, nach einer Anhörung wurde er gegen die Zahlung einer Kaution freigelassen. Sein nächster Gerichtstermin ist für kommenden Montag angesetzt.

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Auch Freundin von der Polizei festgenommen Bemerkenswert: Coopers langjährige Freundin wurde laut "Denver Post" am späten Donnerstagabend ebenfalls festgenommen, auch ihr wird häusliche Gewalt und Sachbeschädigung vorgeworfen. Laut einer eidesstattlichen Erklärung warf die Lebensgefährtin Cooper vor, sie betrogen zu haben, was zu einem Streit geführt haben soll. Die Frau gab an, sein Handy genommen und durch den Raum geworfen zu haben. Der Sportler wiederum sagte aus, seine Freundin an den Oberarmen gepackt zu haben, um an sein Handy zu kommen. Als sie erneut nach seinem Mobiltelefon griff, habe er "seinen Nacken gegen ihren Nacken gedrückt, um sie daran zu hindern, es zu bekommen". Die Denver Broncos und die NFL gaben in Erklärungen an, "über die Angelegenheit informiert" zu sein.