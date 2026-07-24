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NFL: Tony Romo wegen Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:42 Min
Der frühere NFL-Quarterback Tony Romo ist laut einem Polizeibericht in den USA wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen worden.
Für Tony Romo endete eine Autofahrt in Polizeigewahrsam. Nachdem der ehemalige NFL-Quarterback am Donnerstag auf der Interstate 43 von der Polizei angehalten wurde, folgte die Festnahme.
Laut einem Polizeibericht des Milwaukee County Sheriff’s Office soll er bei einem Alkoholtest schlecht abgeschnitten haben und wurde anschließend erkennungsdienstllich behandelt.
Gegen ihn besteht also der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss, allerdings wurde er anschließend auch wieder freigelassen.
Gerichtstermin im September
Der heutige Analyst von "CBS" hat nun wegen dieses Vorfalls am 21. September einen Gerichtstermin. Als er von der Polizei angehalten wurde, war er auf dem Weg zur High School in Burlington in Wisconsin. "CBS" gab zunächst kein Statement zur Festnahme des TV-Experten ab.
Während seiner aktiven NFL-Karriere von 2004 bis 2016 nahm der einstige Star der Dallas Cowboys vier Mal am Pro Bowl teil. Mit 248 Touchdown-Pässen hält er bei den Texanern weiterhin den Franchise-Rekord. Bevor ihn Dak Prescott überbot, hielt er auch den Franchise-Rekord für Karriere-Passing-Yards (34.183).
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