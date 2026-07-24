NFL: Tony Romo wegen Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen

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Der frühere NFL-Quarterback Tony Romo ist laut einem Polizeibericht in den USA wegen des Verdachts auf Fahren unter Alkoholeinfluss festgenommen worden.

Für Tony Romo endete eine Autofahrt in Polizeigewahrsam. Nachdem der ehemalige NFL-Quarterback am Donnerstag auf der Interstate 43 von der Polizei angehalten wurde, folgte die Festnahme.

Laut einem Polizeibericht des Milwaukee County Sheriff’s Office soll er bei einem Alkoholtest schlecht abgeschnitten haben und wurde anschließend erkennungsdienstllich behandelt.

Gegen ihn besteht also der Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinfluss, allerdings wurde er anschließend auch wieder freigelassen.